Luka Dončić po dolgih mesecih znova objel hčerki

Po poročanju Ekipe se bo Luka Dončić iz Ljubljane vrnil v Madrid na drugi del zdravljenja, zatem pa sredi tedna sledi še vrnitev v Los Angeles. Sam je v eni od izjav poudaril, da mu hčerki pomenita vse in da je vse, kar počne, usmerjeno v njuno srečo. To pojasnjuje tudi, zakaj je bil ta kratek obisk doma zanj skoraj enako pomemben kot terapije v Madridu. Viri blizu košarkarju pravijo, da mu prav družina v zadnjih tednih daje dodatno psihološko moč, saj je za njim izjemno zahtevno obdobje, od poškodbe in bitke s časom, do zasebnih sprememb, ki jih javnost budno spremlja.

Spomnimo, Dončić si je v začetku aprila na tekmi proti Oklahoma Cityju poškodoval levo zadnjo stegensko mišico. Zdravniški pregledi so potrdili nateg druge stopnje, kar običajno pomeni več tednov okrevanja. Zaradi tega je izpustil zaključek rednega dela sezone, Lakersi pa so ga obdržali izven vseh tekem, da bi bil nared za najpomembnejši del leta. Sledila je odločitev za specializirano zdravljenje v Madridu, kjer se je obrnil na strokovnjake iz kroga Real Madrida. Slovenski in tuji mediji poročajo, da gre za napredno terapijo z injekcijami oziroma celično regeneracijo, s katero želijo pospešiti celjenje mišice in prepoloviti klasični čas okrevanja.

icon-expand Luka Dončić FOTO: Profimedia

Kdaj se lahko vrne?

Po zdajšnjih projekcijah bi se Dončić lahko v Los Angeles vrnil že sredi tedna, kjer ga čaka končna ocena zdravniške ekipe in postopno vključevanje v ekipne aktivnosti. Če bo mišica dobro reagirala tudi na drugi del terapij v Madridu, obstaja realna možnost, da bi ga Lakersi dobili nazaj že v prvem krogu končnice ali najpozneje v drugem. To bi bila za jezernike izjemna okrepitev, saj ekipa z LeBronom Jamesom meri visoko, Dončićeva prisotnost pa lahko povsem spremeni razmerja moči na Zahodu.

Psihološka zmaga pred športno

Čeprav navijače najbolj zanima datum vrnitve na parket, je za Dončića morda prav tako pomembno, da je v Ljubljani za nekaj dni "napolnil baterije". Kratek čas doma in srečanje z družino sta pri tako napornem procesu rehabilitacije pogosto enako pomembna kot samo zdravljenje.