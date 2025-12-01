Bibaleze.si
Luka Dončić ganljivo: Moja mala princeska, zelo te pogrešam

B.R.
01. 12. 2025

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić in njegova zaročenka, manekenka Anamaria Goltes, sta v teh dneh proslavila prav poseben mejnik – drugi rojstni dan svoje hčerke. Na družbenih omrežjih sta oba delila ganljive zapise in fotografije deklice, ki so takoj požele val navdušenja med oboževalci.

luka dončič

Anamaria Goltes je na Instagramu objavila fotografijo s sprehoda in zapisala: "Vse najboljše, moja mala raziskovalka. Naj te vsako jutro prebudi veselje do življenja, pogum za nove izzive in nasmeh, ki polepša svet."

V svoji Instagram zgodbi je Anamaria delila tudi fotografije z rojstnodnevne zabave, hišo so okrasili z rožnatimi baloni, deklica pa se je posladkala s čokoladno torto.

Luka Dončić, eden najboljših košarkarjev na svetu, večkratni NBA All-Star in globalna športna ikona, zaradi sezone NBA veliko časa potuje po ZDA, zato je hčerki Gabrieli posvetil poseben čustven zapis: "Vse najboljše, moja mala princeska! V moje življenje prinašaš največjo srečo! Rad te imam, zelo te pogrešam in komaj čakam, da te kmalu spet vidim."

