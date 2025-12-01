Luka Dončić ganljivo: Moja mala princeska, zelo te pogrešam

Anamaria Goltes je na Instagramu objavila fotografijo s sprehoda in zapisala: "Vse najboljše, moja mala raziskovalka. Naj te vsako jutro prebudi veselje do življenja, pogum za nove izzive in nasmeh, ki polepša svet."
V svoji Instagram zgodbi je Anamaria delila tudi fotografije z rojstnodnevne zabave, hišo so okrasili z rožnatimi baloni, deklica pa se je posladkala s čokoladno torto.
Luka Dončić, eden najboljših košarkarjev na svetu, večkratni NBA All-Star in globalna športna ikona, zaradi sezone NBA veliko časa potuje po ZDA, zato je hčerki Gabrieli posvetil poseben čustven zapis: "Vse najboljše, moja mala princeska! V moje življenje prinašaš največjo srečo! Rad te imam, zelo te pogrešam in komaj čakam, da te kmalu spet vidim."
