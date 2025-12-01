Luka Dončić ganljivo: Moja mala princeska, zelo te pogrešam

Anamaria Goltes je na Instagramu objavila fotografijo s sprehoda in zapisala: "Vse najboljše, moja mala raziskovalka. Naj te vsako jutro prebudi veselje do življenja, pogum za nove izzive in nasmeh, ki polepša svet."

V svoji Instagram zgodbi je Anamaria delila tudi fotografije z rojstnodnevne zabave, hišo so okrasili z rožnatimi baloni, deklica pa se je posladkala s čokoladno torto.