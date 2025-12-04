Bibaleze.si
Luka Dončić drugič očka: dobil je še eno punčko

B.R.
Svet slavnih 1
04. 12. 2025 15.02

Čestitke Luki in Anamariji! Slovenska športna ikona in njegova izvoljenka sta postala starša še ene punčke, Gabriela pa se veseli vloge starejše sestrice.

Luka Dončić

Slovenski košarkarski as Luka Dončić in njegova zaročenka Anamaria Goltes sta se po neuradnih, a zanesljivih informacijah 24ur.com razveselila rojstva svojega drugega otroka. Družinica se je povečala za še eno deklico, s čimer je njuna prvorojenka Gabriela dobila mlajšo sestrico.

Javnost in mediji so hitro povezali Dončićev odhod z visoko nosečnostjo njegove zaročenke. Lukov povratek v domovino, domnevno v sredo, je zdaj dobil svojo dokončno potrditev ob rojstvu nove članice družine.

Luka Dončić ganljivo: Moja mala princeska, zelo te pogrešam
Anamaria je tik pred porodom v zgodbi na Instagramu delila zanimiv poučen video, ki govori o tandemskem dojenju – torej dojenju malčka in novorojenčka hkrati – ter ob tem zapisala: "Zadnje čase veliko raziskujem o tem."

Sledilce je povabila tudi, da delijo svoje izkušnje, nasvete in trike za uspešno tandemsko dojenje.

Anamaria Goltes tik pred porodom: Dva srca, ena mama – tandemsko dojenje otrok
Luka pa se na portalu Zadovoljna.si poteguje tudi za najbolj seksi Slovenca leta 2025.

Izbor za najbolj seksi Slovenca leta 2025
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Luka Dončić Anamaria Goltes rojstvo otroka družina košarka NBA Blejski otok
Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rogla 04. 12. 2025 18.27
Res, ni je pomembnejše novice!
ODGOVORI
0 0
