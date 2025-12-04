Luka Dončić drugič očka: dobil je še eno punčko

Slovenski košarkarski as Luka Dončić in njegova zaročenka Anamaria Goltes sta se po neuradnih, a zanesljivih informacijah 24ur.com razveselila rojstva svojega drugega otroka. Družinica se je povečala za še eno deklico, s čimer je njuna prvorojenka Gabriela dobila mlajšo sestrico.

Javnost in mediji so hitro povezali Dončićev odhod z visoko nosečnostjo njegove zaročenke. Lukov povratek v domovino, domnevno v sredo, je zdaj dobil svojo dokončno potrditev ob rojstvu nove članice družine.