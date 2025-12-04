Luka Dončić drugič očka: dobil je še eno punčko

Slovenski košarkarski as Luka Dončić in njegova zaročenka Anamaria Goltes sta se po neuradnih, a zanesljivih informacijah 24ur.com razveselila rojstva svojega drugega otroka. Družinica se je povečala za še eno deklico, s čimer je njuna prvorojenka Gabriela dobila mlajšo sestrico.
Javnost in mediji so hitro povezali Dončićev odhod z visoko nosečnostjo njegove zaročenke. Lukov povratek v domovino, domnevno v sredo, je zdaj dobil svojo dokončno potrditev ob rojstvu nove članice družine.
Anamaria je tik pred porodom v zgodbi na Instagramu delila zanimiv poučen video, ki govori o tandemskem dojenju – torej dojenju malčka in novorojenčka hkrati – ter ob tem zapisala: "Zadnje čase veliko raziskujem o tem."
Sledilce je povabila tudi, da delijo svoje izkušnje, nasvete in trike za uspešno tandemsko dojenje.
Luka pa se na portalu Zadovoljna.si poteguje tudi za najbolj seksi Slovenca leta 2025.
