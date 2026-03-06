Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?

Naš košarkarski as, Luka Dončić in nekdanja manekenka in model, Anamaria Goltes sta se spoznala že kot najstnika, njuna zveza pa traja več kot desetletje. V tem času je Dončić iz obetavnega košarkarskega talenta zrasel v enega največjih zvezdnikov lige NBA. Leta 2023 sta se zaročila na Bledu, kar je bil za slovenski športni par pomemben mejnik. Zaroka je potekala na Bledu, simbolično 7. julija – datum je povezan z Dončićevo številko dresa 77 in z njunimi skupnimi spomini. Kljub velikim spremembam v življenju – selitvam, športnim uspehom in medijski pozornosti – sta dolgo poudarjala pomen stabilnega partnerskega odnosa.

icon-expand Luka Dončić in Anamaria Goltes sta starša dveh deklic. FOTO: Anamaria Goltes

Največjo življenjsko spremembo je par doživel z rojstvom otrok. Decembra 2023 se jima je rodila prva hčerka Gabriela, konec leta 2025 pa še druga hčerka Olivia. Dončić je v več intervjujih poudaril, da mu očetovstvo prinaša novo perspektivo in dodatno motivacijo. Košarkar, ki sicer večino leta preživi v Združenih državah Amerike, je pogosto poudarjal, da je družina njegova največja opora v zahtevni športni karieri. V času rojstva druge hčerke je celo izpustil del obveznosti, da bi bil z družino in s tem pokazal, kako pomembna je zanj vloga očeta. Imeni obeh hčera ima vedno na supergah, da ga spremljata med tekmami na parketu in mu vlivata dodatno motivacijo.

icon-expand Luka Dončić si z imeni hčera na parketu vliva dodatno motivacijo. FOTO: X

Življenje družine Dončić–Goltes poteka med dvema svetovoma: košarkarsko kariero v ZDA in zasebnim življenjem v Sloveniji. Med sezono je Dončić večinoma v Združenih državah Amerike, medtem ko Anamaria pogosto preživlja čas v Sloveniji, kjer skrbi za družino in svoje projekte. Goltesova je sicer uspešna manekenka in vplivnica na družbenih omrežjih, kjer pogosto deli utrinke iz vsakdanjega življenja, vendar hkrati poskuša zaščititi zasebnost svojih otrok. Na nekaterih fotografijah jima z emotikoni ali drugimi načini zakrije obraz, da bi zmanjšala izpostavljenost v javnosti. Čeprav je Dončić eden največjih zvezdnikov svetovne košarke, je njun odnos dolgo veljal za precej stabilen. Goltesova ga je redno spremljala na tekmah in ga podpirala v njegovi karieri, sama pa je večkrat povedala, da se je košarke naučila spremljati prav zaradi njega. Par je znan tudi po tem, da je glede zasebnosti precej zadržan. Intervjujev o zasebnem življenju ne daje pogosto, večina vpogleda v družinsko dinamiko pa prihaja iz družbenih omrežij.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Govorice: ali je v zvezi prišlo do razhoda?

V začetku leta 2026 so se v slovenskih in tujih medijih pojavila ugibanja, da naj bi se par znašel v težavah. Govorice so se začele širiti predvsem zaradi opaznih sprememb na družbenih omrežjih, kot so odsotnost skupnih objav ob valentinovem, manj interakcij med profiloma na Instagramu ter različne interpretacije Dončićevih všečkov na objavah drugih znanih osebnosti, predvsem srbske pevke Breskvice.

Največ pozornosti pa je sprožila nedavna poteza Anamarie Goltes

Anamaria je na svojem profilu izbrisala vse skupne fotografije z Dončićem, vključno s posnetki zaroke. Ta poteza je v javnosti še okrepila ugibanja, da naj bi se dolgoletna partnerja morda razšla, vendar uradne potrditve ali zanikanja za zdaj ni bilo. Primer Dončića in Goltesove znova odpira širše vprašanje: koliko lahko družbena omrežja povedo o resničnem stanju odnosa? V sodobnem času sledilci pogosto sklepajo o zasebnem življenju znanih osebnosti na podlagi objav, všečkov ali njihovih izginotij. Vendar pa strokovnjaki za medije opozarjajo, da družbena omrežja pogosto prikazujejo le del resničnosti. Brisanje fotografij ali manjša aktivnost še ne pomeni nujno razhoda – lahko gre tudi za željo po večji zasebnosti ali spremembo načina komuniciranja z javnostjo.

Kaj sledi?

Za zdaj ostaja dejstvo, da Luka Dončić in Anamaria Goltes ostajata ena najbolj prepoznavnih slovenskih parov v svetu športa in zabave. Skupaj imata dve majhni hčerki in več kot desetletje skupne zgodovine. Ali so govorice o razhodu resnične ali zgolj posledica interpretacij družbenih omrežij, bo pokazal čas – ali pa morebitna izjava para, ki pa jo javnost za zdaj še čaka.