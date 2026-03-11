Dončić uradno potrdil govorice: Moja prioriteta sta hčerki

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v zadnjih dneh v središču medijske pozornosti, vendar tokrat ne zaradi športnih uspehov, temveč zaradi osebnega življenjskega obdobja. Kot poroča ameriški športni portal ESPN, se je razšel s svojo dolgoletno partnerico Anamario Goltes, trenutno pa poteka tudi pravni postopek glede skrbi za njuni dve hčerki. Par, ki se pozna že iz najstniških let v Sloveniji, je bil skupaj več kot desetletje. Leta 2023 sta se zaročila, kmalu zatem pa sta postala starša. Najprej se jima je rodila hčerka Gabriela, konec leta 2025 pa še Olivia.

Na prvem mestu – otroci

Dončić je v izjavi poudaril, da sta hčerki njegova največja prioriteta. V zahtevnem obdobju si želi predvsem to, da bi ostal prisoten v njunem življenju in aktivno sodeloval pri njuni vzgoji. "Moji hčerki sta najpomembnejši v mojem življenju," je povedal košarkar in dodal, da bo vedno naredil vse, kar je v njegovi moči, za njuno dobrobit.

Izzivi starševstva po razhodu

Situacijo dodatno zapleta dejstvo, da Dončić večino leta preživi v Združenih državah Amerike, kjer igra v ligi NBA za klub Los Angeles Lakers. Razdalja med ZDA in Evropo pomeni, da usklajevanje družinskega življenja in kariere ni vedno preprosto. Takšne situacije niso redke pri družinah, kjer starša po razhodu živita v različnih državah. Ključni izzivi so predvsem organizacija vsakdanjega življenja otrok, ohranjanje stika z obema staršema in iskanje rešitev, ki so dolgoročno najboljše za otroke.

Ko je v ospredju dobrobit otrok

Čeprav gre za zelo osebno situacijo, je Dončić jasno poudaril, da želi tudi v prihodnje ostati predvsem predan oče. Njegov primer ponovno odpira širšo temo, s katero se soočajo številni starši po razhodu: kako ohraniti stabilno in ljubeče okolje za otroke, tudi ko se partnerska pot konča. Za mnoge družine je prav sodelovanje med staršema in osredotočenost na potrebe otrok ključ do tega, da otroci tudi v takšnih spremembah ohranijo občutek varnosti in podpore. Več o si lahko preberete na spodnji povezavi: