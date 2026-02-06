Luka Basi zapel s sedemletnim sinom in ganil Slovenijo

Posnetek intimnega nastopa pevca Luke Basija in njegovega sina Taia je v zelo kratkem času dosegel več kot 100 tisoč ogledov ter sprožil val navdušenih in čustvenih odzivov.

Ob videu je pevec iskreno in ponosno zapisal, da gre za njegov najljubši duet doslej, čeprav je v svoji karieri sodeloval s številnimi glasbeniki. "Mislim, da mi nihče od vseh glasbenih kolegov, s katerimi sem kadar koli sodeloval ali posnel duet, ne bo zameril, če to povem na glas: ta duet je z velikim naskokom moj najljubši do zdaj," je zapisal in dodal, da je razlog povsem preprost. Tokrat namreč ni stal na odru le kot glasbenik, temveč predvsem kot oče.

"Tokrat na odru in v pesmi stojim skupaj s svojim sinom, ki je star komaj sedem let in me spremlja na kitari. To ni samo duet, to je trenutek očeta in sina – glasba, ponos in čista ljubezen," je še zapisal ter zaključil z ganljivimi besedami: "Bravo, sin moj ... tata te ima rad."