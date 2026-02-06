Bibaleze.si
Luka Basi zapel s sedemletnim sinom in ganil Slovenijo

B.R.
Svet slavnih 0
06. 02. 2026 08.24

Priljubljeni slovenski pevec Luka Basi je te dni ganil številne oboževalce, ko je na družbenih omrežjih delil prav poseben glasbeni trenutek. Skupaj s svojim komaj sedemletnim sinom Taiem je zapel svojo pesem Trije krevati, mali Tai pa ga je pri tem spremljal na kitari.

luka basi

Posnetek intimnega nastopa pevca Luke Basija in njegovega sina Taia je v zelo kratkem času dosegel več kot 100 tisoč ogledov ter sprožil val navdušenih in čustvenih odzivov.

Ob videu je pevec iskreno in ponosno zapisal, da gre za njegov najljubši duet doslej, čeprav je v svoji karieri sodeloval s številnimi glasbeniki. "Mislim, da mi nihče od vseh glasbenih kolegov, s katerimi sem kadar koli sodeloval ali posnel duet, ne bo zameril, če to povem na glas: ta duet je z velikim naskokom moj najljubši do zdaj," je zapisal in dodal, da je razlog povsem preprost. Tokrat namreč ni stal na odru le kot glasbenik, temveč predvsem kot oče.

"Tokrat na odru in v pesmi stojim skupaj s svojim sinom, ki je star komaj sedem let in me spremlja na kitari. To ni samo duet, to je trenutek očeta in sina – glasba, ponos in čista ljubezen," je še zapisal ter zaključil z ganljivimi besedami: "Bravo, sin moj ... tata te ima rad."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Iskrena objava in prikupen nastop nista pustila ravnodušnih niti sledilcev. Pod videom so se zvrstili številni pozitivni komentarji, polni občudovanja in topline. Mnogi so izpostavili, da gre verjetno za enega najlepših in najbolj čustvenih nastopov v pevkovi karieri.

"Luka, verjamem, da je to zate najlepši in najbolj čustven nastop. Želim vama še veliko takšnih trenutkov," je zapisal eden od oboževalcev.

Drugi so dodajali: "To je zares prelepo. Čestitam obema," ter "Čudovito zapeto in zaigrano. Upam, da bosta še posnela kakšen duet."

Nekateri komentarji so se dotaknili tudi družinske topline, ki veje iz posnetka: "Mislim, da sta zelo ljubeča in ponosna starša," medtem ko so drugi z nasmehom pripomnili, da že nestrpno pričakujejo nadaljevanje: "Komaj čakam, da boš s sinom skupaj ustvaril še kakšen duet. Mami pa s hčerkico."

Glasbeni gen v družini Basi, sin Tai že poskuša igrati kitaro
Luka Basi Tai Basi oče in sin glasbeni duet družina
Vsak dan je bila borba, a tudi dar: Nick Jonas o prezgodnjem rojstvu hčerke

