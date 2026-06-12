Poseben večer Luke Basija, hčerka ukradla vso pozornost

Pevec je ob tem dodal, da je bil večer nekaj posebnega tudi za njegovo hčerko, ki pa je nastop spremljala na svoj, otroški način. Namesto samega odra in glasbe so jo bolj pritegnili dogajanje v zaodrju, frizure, ličenje in vse, kar se je dogajalo izven reflektorjev.

Slovenski pevec Luka Basi se je udeležil glasbenega festivala MIK in zapisal "Na MIK-u nisem zmagal. V življenju pa sem," in s tem poudaril, da mu veliko več kot tekmovanje, v življenju pomenijo trenutki z družino, veselje in vsakodnevne male stvari.

Nastja Gabor in Luka Basi sta sicer že vrsto let znana kot eden bolj priljubljenih parov na slovenski glasbeni sceni. Skupaj ustvarjata tudi družinsko življenje, ki ga občasno delita s svojimi sledilci na družbenih omrežjih.

Čeprav je bil večer za Basija povezan z nastopom, je pravi pomen dobil šele doma in v družinskem krogu. Ob njem so bili tudi partnerica Nastja ter otroka, ki sta s svojo otroško iskrenostjo spomnila, kaj v resnici šteje.

Njuna sin in hči sta še majhna, zato svet doživljata povsem po svoje, skozi igro, radovednost in drobne trenutke, ki staršem pogosto pomenijo več kot katerikoli aplavz. Prav v teh preprostih prizorih, stran od odra in žarometov, se skriva tisto, kar Luka pogosto izpostavi, da največje zmage niso na odru, ampak doma, kjer ga čakata objem in smeh njegovih otrok.

V takšnih večerih, ko se glasba umiri in reflektorji ugasnejo, ostane tisto najpomembnejše: družina, ki daje vsemu drugemu pravi pomen.