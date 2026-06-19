Luca Zidane: življenje v senci največjega priimka v nogometu

Nekateri nogometaši sanjajo o tem, da bi si nogometni svet zapomnil njihovo ime. Luca Zidane je imel drugačen problem: svet si je njegovo ime zapomnil že ob rojstvu. Sin legendarnega Zinedina Zidana, junaka francoskega naslova svetovnega prvaka leta 1998, je dolga leta živel med privilegijem in prekletstvom. Vrata največjih nogometnih akademij so mu bila odprta, toda vsaka njegova napaka je bila opazovana skozi očetovo zapuščino. Danes, pri 28 letih, skuša napisati zgodbo, ki ni več zgodba o Zidanovem sinu. Temveč zgodba o Luci Zidanu.

icon-expand Zinedine Zidane in sin Luca. FOTO: Profimedia

Fant, ki ni želel biti novi Zidane

Luca Zinedine Zidane se je rodil leta 1998 v Aix-en-Provencu. Njegova mati je Véronique Fernández, nekdanja profesionalna plesalka španskih korenin, oče pa človek, ki ga številni še danes uvrščajo med največje nogometaše vseh časov. V družini, kjer so vsi štirje sinovi pristali v akademiji Real Madrida, bi marsikdo pričakoval, da bo tudi Luca postal vezist ali napadalec. Namesto tega je izbral položaj, na katerem so napake najbolj vidne in najmanj odpuščene, položaj vratarja. To je bila že prva oblika upora proti pričakovanjem. Ni želel posnemati očeta. Želel je postati nekaj drugega. Toda nogometni svet ni bil pripravljen na takšno razlikovanje.

Vsaka obramba je bila primerjana z očetovo podajo

Ko je Luca kot mladenič napredoval skozi mladinske selekcije Francije in akademijo Real Madrida, se je za njim vedno vlekel isti stavek: "Ja, ampak njegov oče je Zidane." Ko je branil dobro, so govorili o privilegijih. Ko je naredil napako, so govorili o nepotizmu. Ko je debitiral za prvo moštvo Real Madrida pod trenerjem Zinedinom Zidanom, so številni namigovali, da je priložnost dobil zaradi priimka in ne zaradi kakovosti. Malo nogometašev v zgodovini je moralo dokazovati, da si zaslužijo igrati, še preden so sploh stopili na igrišče. Luca je bil eden izmed njih. Njegova kariera zato ni šla po hollywoodski poti. Namesto da bi postal prvi vratar Reala, je gradil kariero v Racing Santanderju, Rayu Vallecanu, Eibarju in pozneje Granadi. Daleč od glamurja Bernabéua, daleč od reflektorjev, ki so spremljali njegovega očeta. Prav tam pa je začel ustvarjati nekaj, kar je bilo samo njegovo.

icon-expand Luca Zidane ustvarja svojo pot. FOTO: Profimedia

Zakaj je izbral Alžirijo

Največji simbol osamosvajanja od očetove zgodbe je prišel leta 2025. Luca Zidane je bil dolga leta član francoskih mladinskih reprezentanc, vendar nikoli ni dočakal članskega nastopa za Francijo. Nato je sprejel odločitev, ki je močno odmevala na obeh straneh Sredozemlja: izbral je reprezentanco Alžirije. To ni bila zgolj športna odločitev. Bila je osebna. Njegovi stari starši po očetovi strani prihajajo iz Alžirije, sam pa je večkrat poudaril, da je odraščal ob alžirski kulturi in družinskih zgodbah. Posebej velik vpliv je imel njegov dedek, ki je bil po Lucovih besedah eden ključnih razlogov za odločitev. "Ko pomislim na Alžirijo, najprej pomislim na svojega dedka," je povedal po prestopu v alžirsko reprezentanco. Še bolj zanimiv pa je bil njegov komentar o očetu. "On je imel svojo pot in svojo kariero. Jaz imam svojo pot in svojo kariero." V enem samem stavku je morda najbolje opisal svoje življenje.

icon-expand Luca Zidane ne želi živeti v senci očeta. FOTO: Profimedia

Sin francoskega junaka pod alžirsko zastavo

Ironija zgodovine je skoraj filmska. Zinedine Zidane je leta 1998 postal simbol Francije. Sin priseljencev iz Alžirije je državo popeljal do prvega naslova svetovnega prvaka. Njegov sin pa je skoraj tri desetletja pozneje izbral prav državo svojih prednikov. Leta 2025 je debitiral za Alžirijo, nato pa postal del reprezentance, ki se je prebila na svetovno prvenstvo 2026. Pred začetkom mundiala je poudarjal, da želi na največjem nogometnem odru uspeti pod svojim imenom in po svojih zaslugah. To je verjetno najtežja naloga, ki jo lahko dobi otrok športne legende. Ne postati boljši od očeta. Temveč prepričati svet, da sploh nisi njegova kopija.

icon-expand "Ko pomislim na Alžirijo, najprej pomislim na svojega dedka," je dejal Luca. FOTO: Profimedia

Breme slavnega priimka

Psihologi, ki preučujejo športne dinastije, opozarjajo na zanimiv paradoks. Otroci slavnih športnikov imajo pogosto več možnosti za uspeh: boljše trenerje, boljše pogoje in neposreden vpogled v vrhunski šport. Toda hkrati nosijo breme, ki ga večina športnikov nikoli ne občuti. Njihov uspeh se pogosto pripisuje priimku. Njihov neuspeh pa postane javni dokaz, da niso tako dobri kot njihov starš. To ustvarja stalni občutek primerjanjanja. V primeru Luce Zidana je ta pritisk skoraj nepredstavljiv. Njegov oče ni bil zgolj odličen nogometaš. Bil je Zinedine Zidane, svetovni prvak, evropski prvak, dobitnik Zlate žoge in ikona ene generacije.

Kako sploh tekmovati s takšno zapuščino?

Morda je odgovor ravno v njegovi odločitvi za Alžirijo. Ne gre za poskus pobega od očetove zgodbe. Gre za poskus, da bi ob njej končno napisal svojo. In če bo Luca Zidane nekoč ostal zapisan v zgodovini nogometa, to verjetno ne bo zato, ker je sin Zinedina Zidana. Ampak zato, ker je imel pogum živeti z enim najbolj slavnih priimkov na svetu in kljub temu iskati lastno identiteto.