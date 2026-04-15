Nihče ni verjel, da bodo ostali skupaj, danes imajo družine in otroke

S.B.
Svet slavnih 0
15. 04. 2026 04.00

Ste radovedni, kateri pari iz šova Otok ljubezni (Love Island) so ostali skupaj po koncu snemanja? Izpostavljamo nekaj najbolj priljubljenih in uspešnih parov, ki so se po koncu šova povezali v prave družine in navdušili oboževalce s svojo pravljično zgodbo.



Oddaja Otok ljubezni (Love Island) se je začela predvajati leta 2015 in hitro postala globalni fenomen. V njej mladi tekmovalci iščejo ljubezen, a resničnost po šovu je pogosto povsem drugačna, saj se večina parov razide, le redki pa ostanejo skupaj in ustvarijo družino.

A prav ti redki pari so med najbolj priljubljenimi med oboževalci, saj dokazujejo, da se lahko "vila ljubezni" nadaljuje tudi zunaj kamer.

Najbolj znani starši iz šova Love Island

Molly-Mae Hague in Tommy Fury

Eden najbolj znanih parov iz šova se je spoznal v sezoni 2019. Kasneje sta postala starša deklici Bambi in še vedno veljata za enega najbolj medijsko spremljanih parov iz šova.

Camilla Thurlow in Jamie Jewitt

Par iz 3. sezone je resnična zgodba o stabilnosti. Po šovu sta se poročila in danes imata več otrok, njuna zgodba pa velja za eno najbolj "pravljičnih" uspešnic šova Love Island.

Cara De La Hoyde in Nathan Massey

Zmagovalca 2. sezone sta po šovu ostala skupaj, se poročila in ustvarila družino z dvema otrokoma, kar ju uvršča med najstabilnejše pare iz oddaje.

Jess Shears in Dom Lever

Par iz 3. sezone se je poročil kmalu po šovu in kasneje dobil otroka. Njuna zveza je kljub začetnim dvomom oboževalcev ostala trdna.

Olivia Bowen in Alex Bowen

Sta eden prvih parov, ki sta si po šovu zgradila stabilno življenje. Danes imata otroka in sta med najbolj prepoznavnimi družinami iz šova Love Island.

Zakaj ravno ti pari uspejo?

Strokovnjaki in opazovalci resničnostnih šovov poudarjajo, da uspešni pari iz šova Otok ljubezni pogosto odnos nadaljujejo počasi, zunaj medijskega pritiska, se hitro umaknejo iz resničnostnega sveta, se osredotočijo na družinsko stabilnost namesto na slavo in posledično ostanejo skupaj kljub začetnim dvomom javnosti. Ključ do uspešnih zvez je torej v pravi meri zasebnosti.

Ljubezen po šovu: redka, a resnična

Čeprav večina parov iz šova Otok ljubezni ne preživi realnega sveta, tisti, ki ostanejo skupaj, pogosto zgradijo presenetljivo stabilne družine.

Njihove zgodbe so zato med gledalci tako priljubljene, ker dokazujejo, da se lahko tudi v svetu televizijskih kamer rodi nekaj, kar traja dlje kot poletna sezona.

Love Island je morda oddaja o hitrih odločitvah in kratkih romancah, a zgodbe nekaterih parov kažejo, da se prava ljubezen lahko začne prav tam, kjer se kamera ugasne in nadaljuje v obliki družine, otrok in skupnega življenja.

Svetovni televizijski fenomen Otok ljubezni (Love Island) prihaja v Slovenijo. Priljubljen šov, ki je osvojil občinstvo po vsem svetu, bo prvič odprl vrata vile za tekmovalce iz naše regije. Vsi samski, drzni in ljubezni željni se lahko prijavijo v prvo sezono, v kateri bodo iskali ljubezen v razkošni vili na eksotičnem otoku ter se potegovali za glavno nagrado v višini 50.000 €. Prijavite se lahko TUKAJ.

 

