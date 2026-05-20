Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče

Tunizijski selektor Sabri Lamouchi je na novinarski konferenci razkril, da ga je tik pred objavo končnega seznama reprezentantov poklical nogometašev oče in mu sporočil, da je za njegovega sina nastop na mundialu še prezgoden. Po besedah selektorja je bil nad klicem šokiran.

Lamouchi je dejal, da je po pogovoru skušal stopiti v stik tudi z 19-letnim nogometašem, vendar se ta ni odzval. Kasneje ni več uspel priklicati niti njegovega očeta, zato je primer označil za nespoštljiv in zgodbo zaključil.