Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče

Tunizijski selektor Sabri Lamouchi je na novinarski konferenci razkril, da ga je tik pred objavo končnega seznama reprezentantov poklical nogometašev oče in mu sporočil, da je za njegovega sina nastop na mundialu še prezgoden. Po besedah selektorja je bil nad klicem šokiran.
Lamouchi je dejal, da je po pogovoru skušal stopiti v stik tudi z 19-letnim nogometašem, vendar se ta ni odzval. Kasneje ni več uspel priklicati niti njegovega očeta, zato je primer označil za nespoštljiv in zgodbo zaključil.
Louey Ben Farhat velja za enega večjih talentov tunizijskega nogometa. Trenutno igra za nemški Karlsruher, v zadnjih mesecih pa je z dobrimi predstavami opozoril nase tudi več bundesligaških klubov. Marca letos je prvič nastopil za člansko reprezentanco Tunizije na prijateljskih tekmah proti Haitiju in Kanadi.
Po poročanju tujih medijev naj bi družina menila, da bi bilo sodelovanje na tako velikem tekmovanju za mladega igralca prevelik pritisk v tej fazi kariere. Selektor pa je poudaril, da v reprezentanci potrebuje igralce, ki si želijo nastopati za državni dres brez zadržkov.
Tunizija bo na svetovnem prvenstvu nastopila v skupini F, kjer jo čakajo obračuni proti Švedski, Japonski in Nizozemski.
Vir: sports.yahoo.com
