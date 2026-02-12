Zvezdnica priznala: Ločena spalnica za mir in srečo v zvezi

Zvezdnica je pojasnila, da imata z zaročencem Tomom Pelphreyjem popolnoma različne spalne navade: ona je jutranja ptica, medtem ko je on nočna sova. Zaradi prisotnosti njunih psov ter hčerke Matilde je zaročenec težko zaspal in se spočil, zato sta se odločila, da spi v ločeni sobi. Kot so zapisali E! News , igralka opisuje, da ima zaročenec svoj "mirni čas" ponoči, medtem ko ona raje hiti spat in se zgodaj zbudi.

Igralka je priznala, da je bila prvotna reakcija na idejo ločenega spanja nekoliko skeptična. "On je rekel: Ne morem več tega.' in jaz sem rekla: Razumem.' Tako je začel spati v sobi za goste. To je bila prava sprememba za naju."

To idejo je zaročenec predlagal tudi med partnersko terapijo, kar je igralko sprva prestrašilo zaradi mnenja drugih. "Najprej sem pomislila: Kaj bodo ljudje rekli?' On pa je rekel: Jaz te ponoči ne vidim.' In jaz ga prav tako ne vidim. Ni to najin seksi čas, ne crkljava se. Pa sem pomislila, Bog, saj me ne briga.' Potem je rekel: Poskusiva.'"