Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Zvezdnica priznala: Ločena spalnica za mir in srečo v zvezi

B.R.
Svet slavnih 0
12. 02. 2026 02.55

Kaley Cuoco je v nedavnem pogovoru razkrila, da njen zaročenec, igralec Tom Pelphrey, ne spi v njuni spalnici, temveč v sobi za goste.

Kaley Cuoco z družino

Igralka Kaley Cuoco je svojo odločitev in razloge za ta nenavaden režim spanja delila v pogovoru za podcast Armchair Expert.

Različni spalni ritmi

Zvezdnica je pojasnila, da imata z zaročencem Tomom Pelphreyjem popolnoma različne spalne navade: ona je jutranja ptica, medtem ko je on nočna sova. Zaradi prisotnosti njunih psov ter hčerke Matilde je zaročenec težko zaspal in se spočil, zato sta se odločila, da spi v ločeni sobi. Kot so zapisali E! News, igralka opisuje, da ima zaročenec svoj "mirni čas" ponoči, medtem ko ona raje hiti spat in se zgodaj zbudi.

Kaley Cuoco z izbrancem Tomom.
Kaley Cuoco z izbrancem Tomom. FOTO: Profimedia

Ločeni spalnici kot dobra sprememba

Igralka je priznala, da je bila prvotna reakcija na idejo ločenega spanja nekoliko skeptična. "On je rekel: Ne morem več tega.' in jaz sem rekla: Razumem.' Tako je začel spati v sobi za goste. To je bila prava sprememba za naju."

To idejo je zaročenec predlagal tudi med partnersko terapijo, kar je igralko sprva prestrašilo zaradi mnenja drugih. "Najprej sem pomislila: Kaj bodo ljudje rekli?' On pa je rekel: Jaz te ponoči ne vidim.' In jaz ga prav tako ne vidim. Ni to najin seksi čas, ne crkljava se. Pa sem pomislila, Bog, saj me ne briga.' Potem je rekel: Poskusiva.'"

Ni izselitev, le druga soba

Zvezdnica je še poudarila, da to ne pomeni, da je partner zapustil njuno spalnico, ampak da preprosto spi v drugi sobi. Po njenih besedah je bila to najboljša odločitev, ki sta jo kdaj sprejela. "Za naju deluje odlično. Sva veliko srečnejša." je dodala, kot so zapisali na spletni strani People.

Visoko noseča igralka blestela na podelitvi nagrad
Preberi še
Visoko noseča igralka blestela na podelitvi nagrad
ločene spalnice razmerja spanje v paru partnerski nasveti Kaley Cuoco ločena spalnica partnerski odnosi kaley cuoco rešitve za zvezo
Prejšnji članek
Horoskop

Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?

Naslednji članek
Svet slavnih

Prepoznate to deklico? Razkrila, kako ji je ples rešil življenje

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1522