Zvezdnica priznala: Ločena spalnica za mir in srečo v zvezi

Igralka Kaley Cuoco je svojo odločitev in razloge za ta nenavaden režim spanja delila v pogovoru za podcast Armchair Expert.
Različni spalni ritmi
Zvezdnica je pojasnila, da imata z zaročencem Tomom Pelphreyjem popolnoma različne spalne navade: ona je jutranja ptica, medtem ko je on nočna sova. Zaradi prisotnosti njunih psov ter hčerke Matilde je zaročenec težko zaspal in se spočil, zato sta se odločila, da spi v ločeni sobi. Kot so zapisali E! News, igralka opisuje, da ima zaročenec svoj "mirni čas" ponoči, medtem ko ona raje hiti spat in se zgodaj zbudi.
Ločeni spalnici kot dobra sprememba
Igralka je priznala, da je bila prvotna reakcija na idejo ločenega spanja nekoliko skeptična. "On je rekel: Ne morem več tega.' in jaz sem rekla: Razumem.' Tako je začel spati v sobi za goste. To je bila prava sprememba za naju."
To idejo je zaročenec predlagal tudi med partnersko terapijo, kar je igralko sprva prestrašilo zaradi mnenja drugih. "Najprej sem pomislila: Kaj bodo ljudje rekli?' On pa je rekel: Jaz te ponoči ne vidim.' In jaz ga prav tako ne vidim. Ni to najin seksi čas, ne crkljava se. Pa sem pomislila, Bog, saj me ne briga.' Potem je rekel: Poskusiva.'"
Ni izselitev, le druga soba
Zvezdnica je še poudarila, da to ne pomeni, da je partner zapustil njuno spalnico, ampak da preprosto spi v drugi sobi. Po njenih besedah je bila to najboljša odločitev, ki sta jo kdaj sprejela. "Za naju deluje odlično. Sva veliko srečnejša." je dodala, kot so zapisali na spletni strani People.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV