Ljubezen z bratrancem pretresla družino: zvezdnica z njim celo dobila sina

Greta Scacchi, lepotica italijansko-avstralskih korenin, je sredi devetdesetih razkrila, da je v razmerju s svojim prvim bratrancem Carlom Mantegazzo, s katerim je kasneje dobila tudi sina. To nepričakovano razkritje je povzročilo globoke razpoke v njeni družini in razburkalo konservativno javnost.

Scacchijeva, ki se je uveljavila v filmih, kot so The Player, Presumed Innocent in White Mischief, je zvezo dolgo skrivala. Njena družina – še posebej oče – se s tem nikakor ni mogla sprijazniti. "Moj oče je bil globoko prizadet in popolnoma zlomljen. Bil je jezen in razočaran," je igralka povedala v redkem intervjuju. Carlo je bil namreč sin očetove sestre in tudi njegov najljubši nečak, kar je razkol med njimi naredilo še bolj boleč.

Greta je priznala, da so jo čustva do Carla presenetila, saj je bila dolga leta zgolj prijateljica. "To se je zgodilo povsem nepričakovano. Nikoli ga nisem gledala na ta način, dokler ni neke noči prišel k meni. Bila sem prestrašena in nisem vedela, kako naj to povem družini," je dejala. Dodala je, da je bila zaradi vsega pritiska celo v strahu, da bo morala prekiniti nosečnost.

Kljub kritikam in nasprotovanju sta leta 1997 dobila sina Matea. Zvezo sta ohranjala stran od oči javnosti, saj Greta slovi kot zelo zasebna oseba, ki o osebnem življenju nerada govori. "Carlo je bil moja skala, nekdo, ki me je ljubil, me podpiral in skrbel zame. Bil je moj najboljši prijatelj, nato pa je postal moj ljubimec," je povedala.