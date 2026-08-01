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Ljubezen z bratrancem pretresla družino: zvezdnica z njim celo dobila sina

B.R.
Svet slavnih 0
01. 08. 2026 03.15

Ljubezenske zgodbe slavnih pogosto pritegnejo pozornost, a le redke povzročijo takšen val zgražanja, kot ga je nekoč sprožila zveza igralke Grete Scacchi.

Greta Scacchi

Greta Scacchi, lepotica italijansko-avstralskih korenin, je sredi devetdesetih razkrila, da je v razmerju s svojim prvim bratrancem Carlom Mantegazzo, s katerim je kasneje dobila tudi sina. To nepričakovano razkritje je povzročilo globoke razpoke v njeni družini in razburkalo konservativno javnost.

Scacchijeva, ki se je uveljavila v filmih, kot so The Player, Presumed Innocent in White Mischief, je zvezo dolgo skrivala. Njena družina – še posebej oče – se s tem nikakor ni mogla sprijazniti. "Moj oče je bil globoko prizadet in popolnoma zlomljen. Bil je jezen in razočaran," je igralka povedala v redkem intervjuju. Carlo je bil namreč sin očetove sestre in tudi njegov najljubši nečak, kar je razkol med njimi naredilo še bolj boleč.

Greta je priznala, da so jo čustva do Carla presenetila, saj je bila dolga leta zgolj prijateljica. "To se je zgodilo povsem nepričakovano. Nikoli ga nisem gledala na ta način, dokler ni neke noči prišel k meni. Bila sem prestrašena in nisem vedela, kako naj to povem družini," je dejala. Dodala je, da je bila zaradi vsega pritiska celo v strahu, da bo morala prekiniti nosečnost.

Kljub kritikam in nasprotovanju sta leta 1997 dobila sina Matea. Zvezo sta ohranjala stran od oči javnosti, saj Greta slovi kot zelo zasebna oseba, ki o osebnem življenju nerada govori. "Carlo je bil moja skala, nekdo, ki me je ljubil, me podpiral in skrbel zame. Bil je moj najboljši prijatelj, nato pa je postal moj ljubimec," je povedala.

Greta Scacchi in Vincent D'Onofrio
Greta Scacchi in Vincent D'Onofrio FOTO: Profimedia

Vendar pa zveza ni trajala večno. Kot je pred kratkim razkril britanski Daily Mail, sta se Greta in Carlo razšla že pred več kot desetimi leti – natančneje pred dvanajstimi. "Razšla sta se v prijateljskih odnosih. Preprosto sta prerasla zvezo, kot se to pogosto zgodi," je povedal vir blizu igralke. "Še vedno ju povezuje skupni sin in si želita le najboljše."

Poleg sina Matea ima Greta tudi hčerko Leilo George, ki jo je dobila z igralcem Vincentom D'Onofriem. Tudi ta zveza je bila intenzivna in čustveno zahtevna – po razhodu z D'Onofriem naj bi Greta kar štiri leta nehala igrati, saj jo je razhod močno prizadel.

Danes igralka znova blesti na malih zaslonih, tokrat v avstralski televizijski seriji Darby and Joan, kjer igra vdovo, ki potuje po Avstraliji z upokojenim detektivom v avtodomu. Ko so jo vprašali, ali bi se na takšno pot podala tudi v resničnem življenju, je odgovorila z nasmehom: "V moji glavi me na poti spremlja čeden, sposoben moški, ki me varuje in z menoj deli to avanturo."

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Vir: story.hr

Greta Scacchi ljubezen bratranec družina razhod zvezdnica
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