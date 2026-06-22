Nihče ni pričakoval, da bo ta nogometni zvezdnik tako strog oče

Argentinski zvezdnik Lionel Messi je skozi leta večkrat presenetil z iskrenimi izjavami o starševstvu in številni so bili presenečeni, ko so izvedeli, da je pri vzgoji svojih treh sinov precej bolj strog, kot bi pričakovali od enega najbolj slavnih športnikov na svetu. Messi, ki na svetovnem prvenstvu 2026 lovi še zadnje velike uspehe v reprezentančnem dresu, pogosto poudarja, da mu družina pomeni več kot nogomet. Z ženo Antonelo Roccuzzo vzgajata tri sinove, Thiaga, Matea in Cira, ki so redni spremljevalci njegovih največjih športnih trenutkov.

icon-expand Lionel Messi z družino. FOTO: Profimedia

Čeprav bi marsikdo pričakoval, da otroci enega najbogatejših in najbolj prepoznavnih nogometašev živijo brez pravil, je resnica drugačna. Messi je v preteklosti večkrat poudaril, da želi svoje otroke naučiti spoštovanja, odgovornosti in hvaležnosti. Pomembno se mu zdi, da razumejo, da uspeh ne pride čez noč in da privilegiji niso samoumevni.

Še posebej zanimivo je njegovo stališče do športa

Čeprav vsi trije sinovi igrajo nogomet, jih ne sili v športno kariero. Namesto tega jih spodbuja, naj počnejo tisto, kar jih veseli. Kljub temu pa pri treningih in šolskih obveznostih ne popušča. Red, disciplina in vztrajnost so vrednote, ki jih želi prenesti na naslednjo generacijo. Prav starševstvo je po njegovih besedah popolnoma spremenilo njegov pogled na življenje. V enem od intervjujev je dejal, da so ga otroci spremenili bolj kot vse individualne nagrade, ki jih je osvojil v karieri.

Med letošnjim svetovnim prvenstvom je Messi doživel tudi čustvene trenutke zaradi zdravstvenih težav svojega očeta Jorgeja. Družina je javnost prosila za zasebnost, saj je njegov oče pod zdravniškim nadzorom in okreva. Kljub zahtevnim okoliščinam Messi ostaja osredotočen na reprezentanco, ob tem pa večkrat poudarja, da je družina njegova največja opora. Njegova zgodba je lep opomnik, da tudi največji športni zvezdniki doma niso le nogometaši. So očetje, ki se vsak dan soočajo z enakimi vzgojnimi vprašanji kot drugi starši, kako postaviti meje, kako naučiti odgovornosti in kako otrokom pomagati, da odrastejo v dobre ljudi. Morda prav zato toliko staršev preseneča podatek, da je eden največjih nogometašev vseh časov doma predvsem oče. In kot kaže, precej strog.