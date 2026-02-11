Lindsey Vonn o razkolu z očetom

Težave v njunem odnosu so se začele razvijati že v času njenega vzpona v svetovni vrh smučanja, ko se je vloga očeta postopoma prepletla z vlogo trenerja in kritika.
Stroga vzgoja in pritisk na uspeh
Alan Kildow je Lindsey Vonn naučil smučati že pri rosnih letih in jo aktivno spremljal na poti do profesionalnega športa. Zaradi njenega talenta se je družina celo preselila iz Minnesote v Kolorado, da bi ji omogočila boljše pogoje za trening. Kot so zapisali na športnem portalu EssentiallySports, je bila očetova predanost ključna za njen zgodnji razvoj, vendar je pogosto prihajala tudi z zelo visokimi pričakovanji.
Lindsey je v več intervjujih priznala, da je bil odnos z očetom zahteven. Sama je dejala, da je bilo v odnosu veliko negativnosti in kritike, zlasti v trenutkih, ko rezultati niso bili popolni. Takšen pritisk je po njenih besedah vplival tako na njeno samozavest kot na čustveno ravnovesje.
Razkol ob poroki
Do največjega razkola je prišlo leta 2007, ko se je Lindsey poročila s smučarjem Thomasom Vonnom. Kot so poročali People, oče zakona ni odobraval, predvsem zaradi starostne razlike in Lindseyjine odločitve, da se osamosvoji tudi zunaj smučarskih prog. Oče se poroke ni udeležil, kar je pomenilo začetek večletnega obdobja, ko hči in oče nista govorila.
Portal Heavy.com, ki je podrobneje analiziral družinsko ozadje smučarke, navaja, da je bil prav ta dogodek ključna prelomnica, po kateri je Lindsey več let zavestno prekinila stike z očetom.
Poskusi sprave in nova razhajanja
Športnica in njen oče sta se znova začela pogovarjati šele po njeni ločitvi leta 2011. Takrat je ob podpori sester ponovno stopila v stik z njim, odnos pa se je za nekaj časa izboljšal. Kljub temu stiki nikoli niso postali povsem stabilni in so jih še naprej zaznamovala obdobja bližine in oddaljenosti.
Kot so zapisali pri People, je Lindsey v kasnejših letih večkrat poudarila, da si želi mirnega in podpornega odnosa, a hkrati jasno postavlja meje, kadar čuti, da kritika ali nadzor negativno vplivata nanjo.
Skrb ali nadzor?
Napetosti so znova prišle v javnost ob njenih poznejših poškodbah. Po poročanju Associated Pressa je Alan po eni izmed hujših poškodb izjavil, da bi po njegovem mnenju Lindsey morala končati kariero, saj ga skrbi za njeno zdravje. Čeprav so mediji njegove besede interpretirali kot izraz očetovske skrbi, so jih nekateri razumeli tudi kot nadaljevanje vzorca, ki je Lindsey v preteklosti silil v umik.
Ko je smučarska legenda na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo doživela hud padec, ki ji je povzročil novo težko poškodbo noge, se je oglasil tudi njen oče, ki je v pogovoru za The Associated Press komentiral hčerkino stanje in prihodnost kariere: "Lindsey je stara 41 let. Če vprašate mene, je to dokončno slovo od aktivne kariere. Ona je neustrašna oseba, ki se zna spoprijemati z občutljivimi poškodbami. Fizična bolečina ji ni tuja, je v dobrih rokah, saj ji je vodstvo ameriške smučarske reprezentance zagotovilo vrhunsko zdravniško obravnavo."
