Lindsey Vonn o razkolu z očetom

Težave v njunem odnosu so se začele razvijati že v času njenega vzpona v svetovni vrh smučanja, ko se je vloga očeta postopoma prepletla z vlogo trenerja in kritika.

Stroga vzgoja in pritisk na uspeh

Alan Kildow je Lindsey Vonn naučil smučati že pri rosnih letih in jo aktivno spremljal na poti do profesionalnega športa. Zaradi njenega talenta se je družina celo preselila iz Minnesote v Kolorado, da bi ji omogočila boljše pogoje za trening. Kot so zapisali na športnem portalu EssentiallySports, je bila očetova predanost ključna za njen zgodnji razvoj, vendar je pogosto prihajala tudi z zelo visokimi pričakovanji. Lindsey je v več intervjujih priznala, da je bil odnos z očetom zahteven. Sama je dejala, da je bilo v odnosu veliko negativnosti in kritike, zlasti v trenutkih, ko rezultati niso bili popolni. Takšen pritisk je po njenih besedah vplival tako na njeno samozavest kot na čustveno ravnovesje.

icon-expand Alan Kildow in Lindsey Vonn FOTO: Profimedia

Razkol ob poroki

Do največjega razkola je prišlo leta 2007, ko se je Lindsey poročila s smučarjem Thomasom Vonnom. Kot so poročali People, oče zakona ni odobraval, predvsem zaradi starostne razlike in Lindseyjine odločitve, da se osamosvoji tudi zunaj smučarskih prog. Oče se poroke ni udeležil, kar je pomenilo začetek večletnega obdobja, ko hči in oče nista govorila. Portal Heavy.com, ki je podrobneje analiziral družinsko ozadje smučarke, navaja, da je bil prav ta dogodek ključna prelomnica, po kateri je Lindsey več let zavestno prekinila stike z očetom.

Poskusi sprave in nova razhajanja

Športnica in njen oče sta se znova začela pogovarjati šele po njeni ločitvi leta 2011. Takrat je ob podpori sester ponovno stopila v stik z njim, odnos pa se je za nekaj časa izboljšal. Kljub temu stiki nikoli niso postali povsem stabilni in so jih še naprej zaznamovala obdobja bližine in oddaljenosti. Kot so zapisali pri People, je Lindsey v kasnejših letih večkrat poudarila, da si želi mirnega in podpornega odnosa, a hkrati jasno postavlja meje, kadar čuti, da kritika ali nadzor negativno vplivata nanjo.

Skrb ali nadzor?