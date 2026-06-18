Bila je neukrotljiva najstnica, danes pa ljubeča mama in žena

V zapisu je igralka Lindsay Lohan jasno pokazala, da se je njeno življenje močno spremenilo. Danes ne govori več o premierah in rdečih preprogah, temveč o domu, partnerstvu in tem, kako je videti odraščanje njunega otroka v stabilnem okolju.

Lohanova je poudarila, da v svojem možu ne vidi le življenjskega sopotnika, ampak predvsem oporo v vsakdanjem družinskem življenju. Ob njegovem rojstnem dnevu mu je namenila besede hvaležnosti za vse, kar skupaj gradita, predvsem za mirno in varno življenje njunega sina, ki je postal središče njunega sveta.

"Vse najboljše moji najljubši osebi. Si neverjeten mož, najbolj ljubeč oče in tak prijatelj, kot si ga vsak želi imeti v svojem življenju. Način, kako ljubiš in skrbiš za našo družino ter veselje, ki ga vsak dan prinašaš Luaiu, pomeni več, kot lahko izrazijo besede. Hvala ti za življenje, ki sva ga skupaj zgradila, za tvojo moč, zvestobo in za to, da vedno verjameš v najino prihodnost. Luai in jaz sva tako srečna, da te imava. Ljubim te neskončno. Vse najboljše," je pripisala ob posnetku družinskih utrinkov.