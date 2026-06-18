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Bila je neukrotljiva najstnica, danes pa ljubeča mama in žena

S.B.
Svet slavnih 0
18. 06. 2026 09.04

Igralka Lindsay Lohan je ob rojstnem dnevu svojega moža Baderja Shammasa delila zelo osebno objavo. "Hvala, ker si naš mir," je pripisala in ganila mnoge oboževalce.

Lindsay Lohan

Nekoč divje in neukrotljivo dekle, danes mama in žena

V zapisu je igralka Lindsay Lohan jasno pokazala, da se je njeno življenje močno spremenilo. Danes ne govori več o premierah in rdečih preprogah, temveč o domu, partnerstvu in tem, kako je videti odraščanje njunega otroka v stabilnem okolju.

Lohanova je poudarila, da v svojem možu ne vidi le življenjskega sopotnika, ampak predvsem oporo v vsakdanjem družinskem življenju. Ob njegovem rojstnem dnevu mu je namenila besede hvaležnosti za vse, kar skupaj gradita, predvsem za mirno in varno življenje njunega sina, ki je postal središče njunega sveta.

"Vse najboljše moji najljubši osebi. Si neverjeten mož, najbolj ljubeč oče in tak prijatelj, kot si ga vsak želi imeti v svojem življenju. Način, kako ljubiš in skrbiš za našo družino ter veselje, ki ga vsak dan prinašaš Luaiu, pomeni več, kot lahko izrazijo besede. Hvala ti za življenje, ki sva ga skupaj zgradila, za tvojo moč, zvestobo in za to, da vedno verjameš v najino prihodnost. Luai in jaz sva tako srečna, da te imava. Ljubim te neskončno. Vse najboljše," je pripisala ob posnetku družinskih utrinkov.

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Postavila svoje nove prioritete

Par, ki je v zadnjih letih svoje zasebno življenje skrbno varoval pred javnostjo, se je po rojstvu otroka še bolj umaknil iz žarometov. Lindsay je večkrat poudarila, da ji je materinstvo prineslo povsem novo perspektivo in da se zdaj njene prioritete vrtijo okoli doma, rutine in majhnih družinskih trenutkov, ki jih prej ni poznala.

Čeprav je bila nekoč ena najbolj izpostavljenih hollywoodskih zvezdnic, danes Lohanova svojo identiteto gradi drugače, predvsem kot mama in partnerka, ki v ospredje postavlja stabilnost družine. V njenem sporočilu je bilo čutiti, da ji prav družina daje občutek, da je končno našla ravnotežje, ki ga je dolgo iskala.

Za Baderja Shammasa pa je zapis pokazal predvsem eno stvar: v zgodbi Lindsay Lohan danes ni več glavna tema slava, temveč dom, ki sta ga skupaj ustvarila za svojega otroka.

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Vir: People.com

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