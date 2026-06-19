Njuna otroka naj bi se prvič po štirih letih vrnila v Veliko Britanijo

Za otroke bi bil to še posebej simboličen trenutek. Archie je bil rojen v Londonu, a je večino življenja preživel v ZDA, medtem ko je Lilibet skoraj v celoti odraščala v Kaliforniji. Prav zato se njun morebitni obisk v Britaniji ne bere le kot potovanje, temveč kot stik z delom družinske identitete, ki ga doslej skoraj nista doživela.

Zakaj prav zdaj?

Po poročanju portala People naj bi bil obisk vezan na dogodek, povezan z Invictus Games, športnim projektom princa Harryja za ranjene veterane. V Birminghamu naj bi potekal dogodek, ki označuje eno leto do začetka iger leta 2027, kar naj bi bila tudi glavna motivacija za prihod družine. Čeprav se Harry v zadnjih letih v Britanijo vrača večinoma sam, naj bi si že dolgo želel, da bi otroka bolje spoznala njegovo domovino in sorodnike na drugi strani Atlantika.

icon-expand Meghan Markle in Lilibet Diana. FOTO: Profimedia

Varnost kot ključna točka

Največja ovira za družinske obiske ostaja varnost. Po umiku iz kraljevih dolžnosti leta 2020 je družina izgubila avtomatsko policijsko zaščito v Veliki Britaniji, kar je Harry večkrat izpostavil kot razlog, zakaj Meghan in otroka dlje časa nista potovala z njim. Zato so bili njuni obiski v zadnjih letih redki in kratki, nazadnje so skupaj v Združenem kraljestvu bili leta 2022.

Ali bodo otroci videli kralja?

Ena največjih neznank ostaja, ali bosta Archie in Lilibet ob morebitnem obisku spoznala tudi dedka, kralja Karla III. Odnosi v širši kraljevi družini so še vedno napeti, čeprav se v zadnjem času pojavljajo signali, da bi se lahko začelo postopno približevanje. Po poročanju virov naj bi Harry želel vsaj simbolično ponovno povezavo otrok z britansko družinsko linijo, nekaj, kar je bilo zaradi razdalje in sporov do zdaj skoraj nemogoče.

icon-expand Archie in Lilibet. FOTO: Instagram

Majhen obisk z velikimi posledicami