Njuna otroka naj bi se prvič po štirih letih vrnila v Veliko Britanijo

Za otroke bi bil to še posebej simboličen trenutek. Archie je bil rojen v Londonu, a je večino življenja preživel v ZDA, medtem ko je Lilibet skoraj v celoti odraščala v Kaliforniji. Prav zato se njun morebitni obisk v Britaniji ne bere le kot potovanje, temveč kot stik z delom družinske identitete, ki ga doslej skoraj nista doživela.
Zakaj prav zdaj?
Po poročanju portala People naj bi bil obisk vezan na dogodek, povezan z Invictus Games, športnim projektom princa Harryja za ranjene veterane. V Birminghamu naj bi potekal dogodek, ki označuje eno leto do začetka iger leta 2027, kar naj bi bila tudi glavna motivacija za prihod družine.
Čeprav se Harry v zadnjih letih v Britanijo vrača večinoma sam, naj bi si že dolgo želel, da bi otroka bolje spoznala njegovo domovino in sorodnike na drugi strani Atlantika.
Varnost kot ključna točka
Največja ovira za družinske obiske ostaja varnost. Po umiku iz kraljevih dolžnosti leta 2020 je družina izgubila avtomatsko policijsko zaščito v Veliki Britaniji, kar je Harry večkrat izpostavil kot razlog, zakaj Meghan in otroka dlje časa nista potovala z njim.
Zato so bili njuni obiski v zadnjih letih redki in kratki, nazadnje so skupaj v Združenem kraljestvu bili leta 2022.
Ali bodo otroci videli kralja?
Ena največjih neznank ostaja, ali bosta Archie in Lilibet ob morebitnem obisku spoznala tudi dedka, kralja Karla III. Odnosi v širši kraljevi družini so še vedno napeti, čeprav se v zadnjem času pojavljajo signali, da bi se lahko začelo postopno približevanje.
Po poročanju virov naj bi Harry želel vsaj simbolično ponovno povezavo otrok z britansko družinsko linijo, nekaj, kar je bilo zaradi razdalje in sporov do zdaj skoraj nemogoče.
Majhen obisk z velikimi posledicami
Če se družina res odpravi v Veliko Britanijo skupaj, bi to lahko pomenilo več kot le družinsko potovanje. Gre za simbolno gesto med preteklostjo, ki jo je par zapustil, in prihodnostjo, v kateri njuna otroka postopoma odkrivata svojo dvojno identiteto: ameriško vsakdanjost in britansko kraljevsko dediščino.
In prav zato ta morebitni obisk vzbuja toliko pozornosti, ne zaradi protokola, temveč zaradi dveh otrok, ki sta doslej živela daleč od središča zgodbe, v katero sta se rodila.
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