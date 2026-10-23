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Preden se je dotaknil njenega trebuha, jo je vprašal za dovoljenje

S.B.
Svet slavnih 0
23. 10. 2026 03.00

Na rdeči preprogi se pogosto vrstijo objemi, poljubi in poziranje pred fotografskimi objektivi, toda na premieri nove serije Nocturne v New Yorku je pozornost pritegnil droben, a pomemben trenutek. Igralec Liev Schreiber je ob srečanju z nosečo soigralko Zazie Beetz najprej preveril, ali se sme dotakniti njenega nosečniškega trebuha. Preprosta gesta spoštovanja je lep opomnik, da nosečnost ni povabilo k dotikanju in da je treba tudi v najbolj prisrčnih trenutkih spoštovati osebne meje.

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Majhna gesta, ki pove veliko

Na premieri serije Nocturne v New Yorku, so se zbrali igralci nove kriminalne drame, med njimi Liev Schreiber, Zazie Beetz, Stephen Graham in Rory Culkin. Beetzova je večer izkoristila tudi za razkritje vesele novice: z možem Davidom Rysdahlom pričakujeta prvega otroka.

Ob srečanju z nosečo soigralko je Schreiber pokazal nekaj, kar bi moralo biti samoumevno, a v praksi pogosto ni: preden se je dotaknil njenega trebuha, jo je vprašal za dovoljenje.

Takšna pozornost je pomembna prav zato, ker se nosečniški trebušček pogosto znajde v središču pozornosti. Ljudje ga želijo pobožati, se z njim fotografirati ali začutiti otrokove premike, pri tem pa včasih pozabijo, da gre za telo druge osebe. Tudi dobronamerna gesta ni samodejno dobrodošla.

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Nosečniški trebuh ni javna last

Ko nekdo izve, da je ženska noseča, se lahko odzove z navdušenjem, radovednostjo in željo, da bi bil del tega posebnega obdobja. Toda nosečnost ne spremeni osnovnega pravila. Nihče se ne bi smel dotikati druge osebe brez njenega soglasja.

Nosečnice se pogosto srečujejo z nezaželenimi dotiki, tudi s strani ljudi, ki jih komaj poznajo. Nekateri se trebuha dotaknejo spontano, drugi ob tem pričakujejo, da bo bodoča mamica njihovo gesto sprejela z nasmehom. Vendar se vsaka ženska na takšno bližino odziva drugače.

Nekatere z veseljem delijo veselje in jim dotiki bližnjih ne predstavljajo težave. Druge si želijo več zasebnosti, ne marajo dotikanja ali jim je neprijetno, če se jim kdo približa brez opozorila. Tudi ista ženska se lahko v različnih trenutkih počuti drugače.

Zato ni pomembno, ali smo bodoči mamici partner, sorodnik, prijatelj ali sodelavec. Preden se dotaknemo njenega trebuha, jo vprašajmo.

Igralec Liev Schreiber je ob srečanju z nosečo soigralko Zazie Beetz najprej preveril, ali se sme dotakniti njenega nosečniškega trebuha.
Igralec Liev Schreiber je ob srečanju z nosečo soigralko Zazie Beetz najprej preveril, ali se sme dotakniti njenega nosečniškega trebuha.FOTO: Profimedia

Ali se lahko dotaknem trebuščka? je povsem dovolj

Za izkazovanje spoštovanja ni potrebna velika gesta. Dovolj je preprosto vprašanje: Ali se lahko dotaknem trebuščka? Nato počakamo na odgovor in ga sprejmemo brez prepričevanja ali užaljenosti.

Če ženska reče ne, to ne pomeni, da je neprijazna, hladna ali da ne želi deliti svojega veselja. Pomeni samo, da si ne želi dotika. Za to ji ni treba iskati izgovorov ali se opravičevati.

Prav tako ni primerno, da se nekdo dotika trebuha samo zato, ker ga je nosečnica sama pokazala ali ker je o nosečnosti javno spregovorila. Deljenje novice o nosečnosti ni enako dovoljenju za fizični stik.

Pomembno je tudi, da nosečnice ne postavljamo v položaj, ko mora zavrniti dotik pred drugimi ljudmi. Če vprašamo vnaprej, ji omogočimo, da se sama odloči, brez neprijetnega presenečenja.

Tudi v nosečnosti ima ženska pravico do svojega prostora

Nosečnost prinese številne telesne in čustvene spremembe. Nekatere ženske se počutijo bolj samozavestne, druge so občutljivejše na pozornost okolice, nekatere pa se spoprijemajo z utrujenostjo, slabostjo ali telesnim nelagodjem. Ni mogoče predvideti, kaj posameznici ustreza, zato je najbolje, da je ne presojamo po lastnih pričakovanjih.

Spoštovanje osebnih meja ni znak hladnosti, temveč zrelosti in empatije

Enako velja za vprašanja o porodu, izbiri imena, telesnih spremembah in drugih zelo osebnih temah: tudi če nas zanima, to še ne pomeni, da nam mora nosečnica odgovoriti.

Igralec Liev je s preprostim vprašanjem opozoril na nekaj, kar bi moralo veljati za vse, ne glede na to, ali smo pred fotografskimi objektivi ali v krogu družine. Najlepše je, ko lahko veselje delimo tako, da se ob tem vsi počutijo varno in spoštovano.

Ker je včasih najlepša gesta prav to, da najprej vprašamo.

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