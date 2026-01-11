Hči glasbene legende se je poklonila očetu

Na dan, ko bi legendarni glasbenik David Bowie praznoval svoj 79. rojstni dan, se mu je njegova hči Alexandria Lexi Zahra Jones poklonila z zelo osebnim in čustvenim zapisom. Na družbenih omrežjih je namreč delila ganljiv spomin na očeta, ki je leta 2016 umrl po tihem boju z rakom, star 69 let. Lexi, ki se sicer redko izpostavlja v javnosti, je na Instagramu objavila staro fotografijo iz otroštva, na kateri je skupaj z očetom, ob njej pa zapisala: "Danes bi bil star 79. Srečen rojstni dan, očka. Pogrešam te."

Kot navaja Yahoo News UK, so se pod objavo hitro zvrstili številni komentarji oboževalcev z vsega sveta. Mnogi so Lexi izrazili podporo in poudarili, da Bowiejeva zapuščina živi naprej – ne le skozi glasbo, temveč tudi skozi spomine njegove družine. Komentarji so segali od rojstnodnevnih voščil legendarnemu glasbeniku do osebnih zgodb oboževalcev, ki jih je njegova umetnost zaznamovala za vse življenje. Ob rojstnem dnevu se je Bowieja spomnila tudi njegova vdova Iman, ki je na družbenih omrežjih delila črno-beli portret moža. Ob fotografiji je zapisala, da njegova svetloba še vedno močno sveti v srcih tistih, ki so ga imeli radi. Iman že leta poudarja, da rojstni dnevi in obletnice zanjo niso dnevi žalosti, temveč priložnost za tiho slavljenje njegovega življenja in zapuščine.

