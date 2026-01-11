Bibaleze.si
Hči glasbene legende se je poklonila očetu

B.R.
Svet slavnih 0
11. 01. 2026 03.13

Lexi Jones, hči legendarnega Davida Bowieja, ki je odraščala stran od žarometov slavnega očeta, se ob posebnih priložnostih vseeno javno spominja nanj, kot je bilo to vidno tudi ob njegovem nedavnem 79. rojstnem dnevu.

David Bowie

Na dan, ko bi legendarni glasbenik David Bowie praznoval svoj 79. rojstni dan, se mu je njegova hči Alexandria Lexi Zahra Jones poklonila z zelo osebnim in čustvenim zapisom. Na družbenih omrežjih je namreč delila ganljiv spomin na očeta, ki je leta 2016 umrl po tihem boju z rakom, star 69 let.

Lexi, ki se sicer redko izpostavlja v javnosti, je na Instagramu objavila staro fotografijo iz otroštva, na kateri je skupaj z očetom, ob njej pa zapisala: "Danes bi bil star 79. Srečen rojstni dan, očka. Pogrešam te."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot navaja Yahoo News UK, so se pod objavo hitro zvrstili številni komentarji oboževalcev z vsega sveta. Mnogi so Lexi izrazili podporo in poudarili, da Bowiejeva zapuščina živi naprej – ne le skozi glasbo, temveč tudi skozi spomine njegove družine. Komentarji so segali od rojstnodnevnih voščil legendarnemu glasbeniku do osebnih zgodb oboževalcev, ki jih je njegova umetnost zaznamovala za vse življenje.

Ob rojstnem dnevu se je Bowieja spomnila tudi njegova vdova Iman, ki je na družbenih omrežjih delila črno-beli portret moža. Ob fotografiji je zapisala, da njegova svetloba še vedno močno sveti v srcih tistih, ki so ga imeli radi. Iman že leta poudarja, da rojstni dnevi in obletnice zanjo niso dnevi žalosti, temveč priložnost za tiho slavljenje njegovega življenja in zapuščine.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po pisanju britanskega Evening Standarda je Lexi odraščala precej umaknjeno od medijske pozornosti, saj sta jo starša želela zaščititi pred pritiskom slave. V zadnjih letih pa se vse pogosteje izraža tudi sama – predvsem skozi umetnost in glasbo.

V preteklosti je že večkrat delila drobce iz zasebnega življenja z Bowiejem, od domačih trenutkov ob klavirju do preprostih, toplih spominov na očetovo prisotnost.

Kot izpostavlja več tujih medijev, je bil letošnji rojstni dan še posebej simboličen, saj sovpada z obletnico izida Bowiejevega zadnjega albuma Blackstar. Album, ki je izšel le dva dni pred njegovo smrtjo, danes velja za enega najbolj pretresljivih in umetniško dovršenih poslovilnih projektov v zgodovini popularne glasbe.

Hči Davida Bowieja mame ni videla že pol leta
David Bowie Lexi Jones poklon rojstni dan Iman
