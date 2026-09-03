Lewis Hamilton pokazal svojo mamo in navdušil

Carmen ni ena tistih slavnih mam, ki bi se pogosto izpostavljale v javnosti. Kljub temu je skozi Lewisovo kariero ostala pomemben del njegovega življenja. V zadnjem času jo je mogoče vse pogosteje videti ob sinu tudi na dirkah in njegovih potovanjih.

Mama, ki je ob njem od otroštva

Lewis Hamilton se je rodil leta 1985 v Stevenageu v Angliji. Njegova starša, Anthony Hamilton in Carmen Larbalestier, sta se razšla, ko je bil star komaj dve leti. Lewis je nato odraščal predvsem z mamo in starejšima polsestrama. Čeprav je njegov oče Anthony pomembno vplival na njegovo dirkaško pot in ga že kot otroka popeljal v svet kartinga, je bila Carmen tista, ki mu je v zgodnjih letih predstavljala pomembno oporo in družinsko zaledje. Njuna vez je ostala močna tudi po tem, ko je Lewis postal eden najbolj prepoznavnih športnikov na svetu.

icon-expand Lewis z mamo. FOTO: Instagram zgodba

"Moja najboljša prijateljica"

Hamilton je maja letos razkril, da je potovanja z mamo začel doživljati kot nekaj prav posebnega. Carmen je opisal kot svojo najboljšo prijateljico in povedal, da jo je več let prepričeval, naj se mu pridruži na potovanjih. Dolgo je bila predvsem obiskovalka njegove domače dirke v Silverstonu, v zadnjem času pa se je začela z njim odpravljati tudi na dirke po svetu. Posebej čustven trenutek se je zgodil marca na dirki za veliko nagrado Kitajske. Carmen je bila v Šanghaju ob sinu, Lewis pa je razkril, da ji je prvič v več kot 20 letih dirkanja podrobno pokazal, kaj vse se dogaja v ozadju dirkaškega vikenda. Nad vsem, kar je videla, je bila po njegovih besedah popolnoma osupla. Po dirki je Hamilton stopničke izkoristil tudi za posebno voščilo mami in mačehi Lindi ob materinskem dnevu.

"Pripelji svojo mamo v službo"

Lewis Hamilton je svoje sledilce navdušil z nizom Instagram zgodb, v katerih je delil prisrčne trenutke s svojo mamo Carmen. Ob fotografijah je zapisal, da je to "dan, ko pripelješ svojo mamo v službo", nato pa pokazal njuno skupno doživetje v svetu formule 1. Na posnetkih in fotografijah sta bila videti nasmejana in sproščena, oboževalci pa so bili nad njunim toplim odnosom navdušeni. Carmen se je sinu pridružila tudi na nedavnem Ferrarijevem dogodku v Milanu pred dirko v Monzi.

icon-expand Mama je njegova največja podpora. FOTO: Profimedia

Za svojo mamo je želel narediti še nekaj posebnega

Kako pomembna je Carmen v njegovem življenju, pove tudi odločitev, ki jo je Hamilton razkril leta 2022. Takrat je povedal, da želi svojemu imenu dodati materin dekliški priimek Larbalestier. Pojasnil je, da je ponosen na svojo družinsko ime in da želi, da bi materin priimek ostal del njegovega imena. "Resnično želim, da se njeno ime nadaljuje skupaj s priimkom Hamilton," je takrat povedal. Carmen je bila ob sinu tudi ob enem njegovih največjih življenjskih mejnikov, ko je leta 2021 v Windsorju prejel viteški naziv.

Danes je v njegovo življenje vstopila tudi Kim Kardashian

Lewis Hamilton je trenutno v zvezi s Kim Kardashian. Govorice o njuni romanci so se začele širiti v začetku leta 2026, aprila pa sta razmerje tudi javno potrdila. Od takrat sta skupaj preživela veliko časa, med drugim na potovanjih in družinskih počitnicah, Kim pa ga je podpirala tudi na dirkah. Še posebej zanimivo je, da sta se v istem družinskem krogu znašli tudi Carmen in Kim. Maja letos sta se Lewis in njegova mama pridružila Kim Kardashian, njenim otrokom, Kris Jenner in drugim članom družine na skupni večerji v Malibuju. Hamilton je sicer julija tudi sam javno spregovoril o Kim. Ko so ga na dogodku pred veliko nagrado Velike Britanije vprašali kdo je zaslužen za njegovo boljše počutje, je ob omembi novega dekleta z nasmehom odgovoril: "In seveda, seveda, Kim."