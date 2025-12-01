Bibaleze.si
Lewis Hamilton razkril besede, ki so njegovi nečakinji spremenile življenje

B.R.
Svet slavnih 0
01. 12. 2025 02.48

Lewis Hamilton, eden najuspešnejših dirkačev v zgodovini Formule 1, je znan po svoji vztrajnosti, borbenosti in izjemnih športnih dosežkih. Manj znano pa je, da je moral svojo pot graditi z izzivom, ki ga spremlja od otroštva – disleksijo. Zato ni presenetljivo, da je njegova nečakinja, ki so ji pred kratkim postavili enako diagnozo, v njem našla veliko podporo in navdih.

Lewis Hamilton

V iskrenem pogovoru za Vanity Fair je Lewis Hamilton razkril, kako jo je opogumil in kakšno sporočilo želi s svojo zgodbo predati otrokom po svetu.

Hamilton, danes 40-letni športnik z več kot sto zmagami v Formuli 1, je priznal, da mu šolska leta niso bila naklonjena: "V šoli sem se mučil kot hudič. Bilo je grozno."

Kot otrok ni razumel, zakaj stvari dojema drugače, zakaj bere počasneje in zakaj ima pri učenju več težav kot vrstniki. O disleksiji se takrat ni veliko govorilo, zato je bil občutek nerazumljenosti še toliko večji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ko je izvedel, da je njegova nečakinja prejela enako diagnozo, je želel, da tega ne doživi kot oviro, temveč kot del svoje posebnosti. Zato ji je rekel: "Slišal sem, da si izvedela, da si dislektična. Tudi tvoj stric je."

Deklica je bila presenečena – ni vedela, da njen slavni stric nosi enako oznako. Športnik ji je nato pojasnil: "Poglej, kaj mi je uspelo doseči. Zapomni si, da nisi nič manj. Tvoj um le deluje na drugačen, poseben način – in neverjetna boš."

Zvezdnik je še poudaril, da želi otrokom vedno predati isto sporočilo: "Ni meja za to, kar lahko dosežete. Odvisno je le od tega, kako močno si to želite."

Pojasnil je tudi, da je zelo povezan s svojim "notranjim otrokom" – s tistim fantom, ki se je moral boriti za svoje mesto v svetu, ki ni verjel vanj. "Spominjam se toliko težkih trenutkov, ki so me oblikovali v borca, kakršen sem danes."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Leta 2021 je dirkač ustanovil fundacijo Mission 44, ki pomaga mladim iz manj privilegiranih okolij in se zavzema za pravičnejši dostop do izobraževanja. Izpostavil je, da je izobraževalna neenakost globalen problem: "Več kot sto milijonov otrok po svetu nima dostopa do izobraževanja. To je noro, če pomislimo, koliko bogastva obstaja."

Fundacija sodeluje s šolami, učitelji in organizacijami, ki podpirajo otroke z učnimi težavami, med njimi tudi dislektike.

Zvezdnik je pred kratkim delil tudi izjemno osebno zgodbo – izgubo svojega psa Roscoeja, ki je umrl zaradi pljučnice. Na Instagramu je zapisal: "Po štirih dneh na aparatih, ko se je boril z vso močjo, sem moral sprejeti najtežjo odločitev v življenju – posloviti se od Roscoeja."

O Roscoeu je govoril kot o "pravem prijatelju" in dodal, da bo za vedno hvaležen za vse trenutke, ki sta jih preživela skupaj.

