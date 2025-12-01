Lewis Hamilton razkril besede, ki so njegovi nečakinji spremenile življenje

V iskrenem pogovoru za Vanity Fair je Lewis Hamilton razkril, kako jo je opogumil in kakšno sporočilo želi s svojo zgodbo predati otrokom po svetu. Hamilton, danes 40-letni športnik z več kot sto zmagami v Formuli 1, je priznal, da mu šolska leta niso bila naklonjena: "V šoli sem se mučil kot hudič. Bilo je grozno." Kot otrok ni razumel, zakaj stvari dojema drugače, zakaj bere počasneje in zakaj ima pri učenju več težav kot vrstniki. O disleksiji se takrat ni veliko govorilo, zato je bil občutek nerazumljenosti še toliko večji.

Ko je izvedel, da je njegova nečakinja prejela enako diagnozo, je želel, da tega ne doživi kot oviro, temveč kot del svoje posebnosti. Zato ji je rekel: "Slišal sem, da si izvedela, da si dislektična. Tudi tvoj stric je." Deklica je bila presenečena – ni vedela, da njen slavni stric nosi enako oznako. Športnik ji je nato pojasnil: "Poglej, kaj mi je uspelo doseči. Zapomni si, da nisi nič manj. Tvoj um le deluje na drugačen, poseben način – in neverjetna boš." Zvezdnik je še poudaril, da želi otrokom vedno predati isto sporočilo: "Ni meja za to, kar lahko dosežete. Odvisno je le od tega, kako močno si to želite." Pojasnil je tudi, da je zelo povezan s svojim "notranjim otrokom" – s tistim fantom, ki se je moral boriti za svoje mesto v svetu, ki ni verjel vanj. "Spominjam se toliko težkih trenutkov, ki so me oblikovali v borca, kakršen sem danes."

