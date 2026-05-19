Tako lepi sta hčerki Lewandowskija

S.B.
Svet slavnih 1
19. 05. 2026 04.00

Anna Lewandowska je delila novo družinsko fotografijo s stadiona, ki je hitro pritegnila pozornost oboževalcev. Na posnetku je skupaj z možem, nogometašem Robertom Lewandowskijem ter njunima hčerkama, kar je znova pokazalo, kako pomembno vlogo ima družina v življenju enega najbolj znanih športnih parov na svetu.

lewandowski

Družina na tribunah

Anna Lewandowska, žena znanega nogometnega zvezdnika Roberta Lewandowskega, je objavila družinski trenutek na stadionu, kjer skupaj s hčerkama pogosto spremlja nogometne tekme. Ob fotografiji je zapisala: "Hvala za vse" in dodala emotikon s solzami v očeh, saj se njen mož poslavlja od enega najbolj znamenitih nogometnih klubov.

Anna večkrat poudarja, da družina spremlja Roberta na pomembnih tekmah in da poskušajo kljub zahtevnemu urniku ohranjati čim več skupnih trenutkov. Po objavi so se v komentarjih hitro oglasili oboževalci, ki so zapisali, da je družina videti povezana in srečna, številni pa so se Lewandowskiju zahvalili za izjemne predstave na stadionu kluba FC Barcelona in številne dosežke.

Ljubezenska zgodba, ki traja več kot desetletje

Anna Lewandowska in Robert Lewandowski sta poročena od leta 2013. Njuna zveza pa sega še dlje, spoznala sta se že v mladosti na športnem kampu, kjer se je začela njuna zgodba, ki je kasneje prerasla v enega najbolj prepoznavnih športnih zakonov v Evropi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Družina na prvem mestu

Par ima dve hčerki, Klaro in Lauro, ki se pogosto pojavljata na družbenih omrežjih staršev, vendar vedno v okviru zasebnih in družinskih trenutkov. Oba starša pogosto poudarjata, da kljub slavi in zahtevnim karieram poskušata otrokom omogočiti čim bolj normalno otroštvo.

Robert Lewandowski se poslavlja od kluba.
Robert Lewandowski se poslavlja od kluba.FOTO: AP

Odhaja iz Barcelone, družina hvaležna klubu

Po poročanju tujih medijev je Lewandowski napovedal odhod iz FC Barcelone ob koncu sezone 2025/26. Klub mu naj ne bi ponudil nove pogodbe, zato naj bi njegov "čas v Barceloni" dosegel konec. Njegov agent je potrdil, da je odločitev povezana z občutkom, da je v klubu "izpolnil svojo misijo", zato zdaj razmišlja o novih izzivih.

Lewandowski še ni uradno napovedal upokojitve, še vedno je fizično pripravljen igrati in najverjetneje razmišlja o nadaljevanju kariere v drugi ligi ali celo MLS ali Savdski Arabiji.

To je Ronaldo povedal o svoji mami in Georgini
Mama je mislila, da sem mrtev – iskrena zgodba Zlatana Ibrahimovića
Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

lakala28 19. 05. 2026 08.46
Lepa je mama, otroci so pa samo otroci. Kaj tu ni jasno?
