Tako lepi sta hčerki Lewandowskija

Družina na tribunah
Anna Lewandowska, žena znanega nogometnega zvezdnika Roberta Lewandowskega, je objavila družinski trenutek na stadionu, kjer skupaj s hčerkama pogosto spremlja nogometne tekme. Ob fotografiji je zapisala: "Hvala za vse" in dodala emotikon s solzami v očeh, saj se njen mož poslavlja od enega najbolj znamenitih nogometnih klubov.
Anna večkrat poudarja, da družina spremlja Roberta na pomembnih tekmah in da poskušajo kljub zahtevnemu urniku ohranjati čim več skupnih trenutkov. Po objavi so se v komentarjih hitro oglasili oboževalci, ki so zapisali, da je družina videti povezana in srečna, številni pa so se Lewandowskiju zahvalili za izjemne predstave na stadionu kluba FC Barcelona in številne dosežke.
Ljubezenska zgodba, ki traja več kot desetletje
Anna Lewandowska in Robert Lewandowski sta poročena od leta 2013. Njuna zveza pa sega še dlje, spoznala sta se že v mladosti na športnem kampu, kjer se je začela njuna zgodba, ki je kasneje prerasla v enega najbolj prepoznavnih športnih zakonov v Evropi.
Družina na prvem mestu
Par ima dve hčerki, Klaro in Lauro, ki se pogosto pojavljata na družbenih omrežjih staršev, vendar vedno v okviru zasebnih in družinskih trenutkov. Oba starša pogosto poudarjata, da kljub slavi in zahtevnim karieram poskušata otrokom omogočiti čim bolj normalno otroštvo.
Odhaja iz Barcelone, družina hvaležna klubu
Po poročanju tujih medijev je Lewandowski napovedal odhod iz FC Barcelone ob koncu sezone 2025/26. Klub mu naj ne bi ponudil nove pogodbe, zato naj bi njegov "čas v Barceloni" dosegel konec. Njegov agent je potrdil, da je odločitev povezana z občutkom, da je v klubu "izpolnil svojo misijo", zato zdaj razmišlja o novih izzivih.
Lewandowski še ni uradno napovedal upokojitve, še vedno je fizično pripravljen igrati in najverjetneje razmišlja o nadaljevanju kariere v drugi ligi ali celo MLS ali Savdski Arabiji.
