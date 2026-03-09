Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Slovenska igralka ganila s fotografijo: Danes je ena mojih najljubših

S.B.
Svet slavnih 1
09. 03. 2026 08.37

Slovenska igralka Lea Mihevc je s svojo zadnjo objavo na družbenih omrežjih ganila številne sledilce. Delila je fotografijo s svojima dvojčkoma ter ob njej zapisala iskrene besede o materinstvu, utrujenosti in moči žensk.

Lea Mihevc v POPkastu z Renejem Markičem.

Lea Mihevc, igralka, ki jo gledalci poznajo iz priljubljenih slovenskih serij, kot je Nemirna kri, je mamica dvojčkov Leva in Ivana, ki sta se rodila novembra 2023. Od takrat občasno z javnostjo deli utrinke iz družinskega življenja, ki je – kot pravi sama – polno ljubezni, a tudi izzivov.

Fotografija, ki jo je bilo nekoč težko pogledati

Igralka je razkrila, da ji je bilo to fotografijo dolgo časa težko pogledati. Na njej je namreč vidno utrujena – takšna, kot se pogosto počutijo številne mamice v prvih mesecih po rojstvu otrok. A z minevanjem časa je na fotografijo začela gledati drugače. Danes je postala ena njenih najljubših.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po njenih besedah ta trenutek ne prikazuje popolnosti, temveč resničnost – neprespane noči, izčrpanost, a tudi ogromno ljubezni, ki jo prinese materinstvo.

PREBERI ŠE: Igralka, mati, partnerka in samo Lea: Ženske imamo lahko vse

Opomnik na moč žensk

Fotografija je zanjo danes simbol nečesa veliko večjega. Spominja jo na obdobje, ko je bila sicer utrujena, a hkrati izjemno pogumna in močna.

"Včasih sem sovražila to fotografijo.

Videla sem samo napake. Kako utrujena sem. Kako "grozno" izgledam.

Danes je moja najljubša.

Kar vidim zdaj, je ranljivost, iskrenost, nežnost, moč, vztrajnost, pogum, milino in lepoto.

Vse to, kar pomeni biti ŽENSKA.

Danes praznujem vse ženske v svojem življenju, ki so me tega naučile - tega, česar svet potrebuje več.

Naj bo vsak dan dan žena," je zapisala v svoji objavi.

Njene besede so se dotaknile številnih sledilcev, ki so v komentarjih delili podobne izkušnje. Številne mamice so zapisale, da se v njenih občutkih prepoznajo, saj tudi same dobro poznajo naporne, a nepozabne prve mesece z dojenčki.

Mihevčeva je že večkrat povedala, da je materinstvo zanjo velika življenjska prelomnica. Življenje z dvojčkoma je po njenih besedah včasih pravi kaos, a hkrati tudi najlepša pustolovščina.

Prav zato so iskreni trenutki, kot je fotografija, ki jo je delila, zanjo še posebej dragoceni – saj ohranjajo spomin na obdobje, ki jo je spremenilo tako kot žensko kot tudi kot mamo.

 

Lea Mihevc dvojčka materinstvo ženska moč utrujenost
Prejšnji članek
Vzgoja in vrtec

Izbruhi jeze pri otroku: zakaj nastanejo in kako umiriti otroka?

Naslednji članek
Svet slavnih

Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?

Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
komandos 09. 03. 2026 17.12
+1
Saj vse ženske rojevajo znane in majn znane , kmečke pa nobene ne jamrajo tako kot te domišljave IGRALKE ka mislijo da so nekaj drugačne od drugi
ODGOVORI
1 0
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1558