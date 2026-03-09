Slovenska igralka ganila s fotografijo: Danes je ena mojih najljubših

Lea Mihevc , igralka, ki jo gledalci poznajo iz priljubljenih slovenskih serij, kot je Nemirna kri, je mamica dvojčkov Leva in Ivana , ki sta se rodila novembra 2023. Od takrat občasno z javnostjo deli utrinke iz družinskega življenja, ki je – kot pravi sama – polno ljubezni, a tudi izzivov.

Igralka je razkrila, da ji je bilo to fotografijo dolgo časa težko pogledati. Na njej je namreč vidno utrujena – takšna, kot se pogosto počutijo številne mamice v prvih mesecih po rojstvu otrok. A z minevanjem časa je na fotografijo začela gledati drugače. Danes je postala ena njenih najljubših.

Po njenih besedah ta trenutek ne prikazuje popolnosti, temveč resničnost – neprespane noči, izčrpanost, a tudi ogromno ljubezni, ki jo prinese materinstvo.

Fotografija je zanjo danes simbol nečesa veliko večjega. Spominja jo na obdobje, ko je bila sicer utrujena, a hkrati izjemno pogumna in močna.

"Včasih sem sovražila to fotografijo.

Videla sem samo napake. Kako utrujena sem. Kako "grozno" izgledam.

Danes je moja najljubša.

Kar vidim zdaj, je ranljivost, iskrenost, nežnost, moč, vztrajnost, pogum, milino in lepoto.

Vse to, kar pomeni biti ŽENSKA.

Danes praznujem vse ženske v svojem življenju, ki so me tega naučile - tega, česar svet potrebuje več.

Naj bo vsak dan dan žena," je zapisala v svoji objavi.

Njene besede so se dotaknile številnih sledilcev, ki so v komentarjih delili podobne izkušnje. Številne mamice so zapisale, da se v njenih občutkih prepoznajo, saj tudi same dobro poznajo naporne, a nepozabne prve mesece z dojenčki.

Mihevčeva je že večkrat povedala, da je materinstvo zanjo velika življenjska prelomnica. Življenje z dvojčkoma je po njenih besedah včasih pravi kaos, a hkrati tudi najlepša pustolovščina.

Prav zato so iskreni trenutki, kot je fotografija, ki jo je delila, zanjo še posebej dragoceni – saj ohranjajo spomin na obdobje, ki jo je spremenilo tako kot žensko kot tudi kot mamo.