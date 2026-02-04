Presenečenje! Znana Slovenka skrivala nosečnost

Priljubljena slovenska vplivnica Lepa Afna, z rojstnim imenom Lea Filipovič , je na platformi Instagram uradno naznanila svojo drugo nosečnost. Ob objavi fotografij nosečniškega trebuščka je pripisala kratko, a zgovorno sporočilo: " Hvala življenje ". Sledilci, ki vplivnico spremljajo že vrsto let, so bili nad objavo izjemno navdušeni in so se pod njo zvrstile številne čestitke ter lepe želje.

Lea Filipovič in njen partner Anže Leskovar, priznani igralec golfa, sta s prvo hčerko postala starša pred približno tremi leti in kot je Lepa Afna večkrat poudarila, je družina zanjo postala glavna prioriteta. Njeno odločitev za razširitev družine so mnogi pričakovali, saj je v preteklih intervjujih že namignila na željo po še kakšnem otroku.