Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

56-letna žena Jeffa Bezosa si želi osmega otroka

S.B.
Svet slavnih 2
13. 04. 2026 13.41

Lauren Sánchez Bezos, žena enega najbogatejših zemljanov, Jeffa Bezosa, je zaupala, da bi svojemu možu že jutri rodila še enega otroka. Kljub temu, da ima slavni par iz preteklih zvez sedem otrok, se 56-letnica ne bi branila tudi prvega skupnega otroka.

Lauren Sanchez leta 2010

Lauren Sánchez Bezos je v enem od nedavnih intervjujev izjavila, da bi si želela še enega otroka. Par se je poročil junija 2025 v Benetkah, poroka pa je simbolično združila dve družini v eno, kar Sánchezova pogosto opisuje kot "sodobno Bradyjevo družino".

Lauren je nekdanja televizijska voditeljica, pilotka in podjetnica, ravno tako pa tudi mama treh otrok iz prejšnjih razmerij. Sina Nikka ima z nekdanjim športnikom Tonyjem Gonzalezom, mlajša otroka Evana in Ello pa iz zakona z agentom Patrickom Whitesellom

Kljub temu, da živi zelo javno in pogosto razkošno življenje, Sánchezeva poudarja, da so njeni otroci njena največja prioriteta. V intervjujih je večkrat dejala, da je materinstvo tisto, kar jo najbolj prizemljuje, tokrat pa je priznala, da bi svojemu možu z veseljem že jutri rodila še enega otroka. 

Lauren Sanchez in Jeff Bezos
Lauren Sanchez in Jeff BezosFOTO: Profimedia

Jeff Bezos pa ima štiri otroke iz zakona z MacKenzie Scott in sicer tri sinove ter posvojeno hčerko. Čeprav je eden najbolj znanih podjetnikov na svetu, svoje otroke drži stran od javnosti in redko govori o njihovem zasebnem življenju. 

"Sodobna Bradyjeva družina"

Po poroki v Benetkah sta Bezos in Sánchez ustvarila mešano družino, ki združuje sedem otrok. Kljub različnim ozadjem otrok naj bi par veliko pozornosti namenjal temu, da ohranjajo povezanost, skupne trenutke in družinsko stabilnost. Pogosto skupaj potujejo, praznujejo praznike in vključujejo otroke v pomembne življenjske dogodke.

Povezanost, ki temelji na rutini in skupnih vrednotah

Čeprav živijo v izjemnem razkošju, naj bi par vzdrževal presenetljivo "vsakodnevno rutino". Po poročanju tujih medijev skupaj začneta dan, si delita zajtrke in spodbujata družinske pogovore ter skupne aktivnosti.

Sánchezeva je v enem od intervjujev poudarila, da se trudita ustvariti okolje, kjer se otroci počutijo slišane in vključene, ne glede na slavo in javno pozornost.

Njuna družina je pogosto pod drobnogledom javnosti, še posebej zaradi visoke prepoznavnosti. Kljub temu pa oba poudarjata, da želita ohraniti ravnotežje med javnim življenjem in zasebnostjo otrok. 

Vir: People, E!online

Lauren Sánchez Bezos Jeff Bezos otroci velika družina mešana družina
Prejšnji članek
Svet slavnih

Imela je težko otroštvo, zdaj je ena največjih zvezd resničnostnih šovov

Naslednji članek
Svet slavnih

Luka Dončić po dolgih mesecih znova objel hčerki

Komentarji (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
YouRangMyLord 13. 04. 2026 19.44
+1
Pri 56ih jasno nima več svojih jajčnih celic, naj se sprijazni s tem. Tukaj pa lahko samo sanja o bioloških otrocih.
ODGOVORI
1 0
Morskadeklica123 13. 04. 2026 18.34
Vlak je odpeljal...
ODGOVORI
0 0
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1647