56-letna žena Jeffa Bezosa si želi osmega otroka

Lauren Sánchez Bezos je v enem od nedavnih intervjujev izjavila, da bi si želela še enega otroka. Par se je poročil junija 2025 v Benetkah, poroka pa je simbolično združila dve družini v eno, kar Sánchezova pogosto opisuje kot "sodobno Bradyjevo družino".

Lauren je nekdanja televizijska voditeljica, pilotka in podjetnica, ravno tako pa tudi mama treh otrok iz prejšnjih razmerij. Sina Nikka ima z nekdanjim športnikom Tonyjem Gonzalezom, mlajša otroka Evana in Ello pa iz zakona z agentom Patrickom Whitesellom.

Kljub temu, da živi zelo javno in pogosto razkošno življenje, Sánchezeva poudarja, da so njeni otroci njena največja prioriteta. V intervjujih je večkrat dejala, da je materinstvo tisto, kar jo najbolj prizemljuje, tokrat pa je priznala, da bi svojemu možu z veseljem že jutri rodila še enega otroka.