56-letna žena Jeffa Bezosa si želi osmega otroka

Lauren Sánchez Bezos je v enem od nedavnih intervjujev izjavila, da bi si želela še enega otroka. Par se je poročil junija 2025 v Benetkah, poroka pa je simbolično združila dve družini v eno, kar Sánchezova pogosto opisuje kot "sodobno Bradyjevo družino".
Lauren je nekdanja televizijska voditeljica, pilotka in podjetnica, ravno tako pa tudi mama treh otrok iz prejšnjih razmerij. Sina Nikka ima z nekdanjim športnikom Tonyjem Gonzalezom, mlajša otroka Evana in Ello pa iz zakona z agentom Patrickom Whitesellom.
Kljub temu, da živi zelo javno in pogosto razkošno življenje, Sánchezeva poudarja, da so njeni otroci njena največja prioriteta. V intervjujih je večkrat dejala, da je materinstvo tisto, kar jo najbolj prizemljuje, tokrat pa je priznala, da bi svojemu možu z veseljem že jutri rodila še enega otroka.
Jeff Bezos pa ima štiri otroke iz zakona z MacKenzie Scott in sicer tri sinove ter posvojeno hčerko. Čeprav je eden najbolj znanih podjetnikov na svetu, svoje otroke drži stran od javnosti in redko govori o njihovem zasebnem življenju.
"Sodobna Bradyjeva družina"
Po poroki v Benetkah sta Bezos in Sánchez ustvarila mešano družino, ki združuje sedem otrok. Kljub različnim ozadjem otrok naj bi par veliko pozornosti namenjal temu, da ohranjajo povezanost, skupne trenutke in družinsko stabilnost. Pogosto skupaj potujejo, praznujejo praznike in vključujejo otroke v pomembne življenjske dogodke.
Povezanost, ki temelji na rutini in skupnih vrednotah
Čeprav živijo v izjemnem razkošju, naj bi par vzdrževal presenetljivo "vsakodnevno rutino". Po poročanju tujih medijev skupaj začneta dan, si delita zajtrke in spodbujata družinske pogovore ter skupne aktivnosti.
Sánchezeva je v enem od intervjujev poudarila, da se trudita ustvariti okolje, kjer se otroci počutijo slišane in vključene, ne glede na slavo in javno pozornost.
Njuna družina je pogosto pod drobnogledom javnosti, še posebej zaradi visoke prepoznavnosti. Kljub temu pa oba poudarjata, da želita ohraniti ravnotežje med javnim življenjem in zasebnostjo otrok.
Vir: People, E!online
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV