Znana Slovenka navdušila z nosečniškimi fotografijami

S.B.
Svet slavnih 2
09. 03. 2026 10.26

Slovenska spletna vplivnica in nekdanja resničnostna zvezdnica Laura Beranič je s sledilci na družbenih omrežjih delila prav posebno serijo nosečniških fotografij in navdušila sledilce.

Laura Beranič - ig

Laura Beranič je širši slovenski javnosti postala znana kot tekmovalka v priljubljenem resničnostnem šovu Sanjski moški, kjer se je potegovala za srce Gregorja Čeglaja. Kasneje smo jo lahko spremljali tudi v oddaji Kmetija, kjer je s svojo neposrednostjo in temperamentom ponovno pritegnila pozornost gledalcev.

Po nastopih na televiziji je svojo prepoznavnost uspešno prenesla na družbena omrežja, kjer danes deluje kot spletna vplivnica. Na Instagramu deli utrinke iz vsakdanjega življenja, potovanj, modnih kombinacij in osebnih trenutkov s partnerjem.

Ob dnevu žena pa je s sledilci delila prav posebne nosčeniške fotografije z rožnatim ozadjem in zapisala: "Biti ženska pomeni nositi moč, ljubezen in življenje. Letos to čutim bolj kot kadarkoli prej. Želim vam čudovit dan žena."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vesela novica ob koncu leta

Nosečnost je Laura prvič razkrila ob koncu leta 2025 z romantičnim videom na Instagramu, v katerem je skupaj s partnerjem na plaži delila ganljiv trenutek. Ob objavi je zapisala, da se jima je izpolnila velika želja in da leto 2026 zanju prinaša posebno poglavje – prihod otroka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekaj tednov kasneje sta sledilce razveselila še z razkritjem spola. S simpatičnim videom, v katerem se je prizor obarval v rožnato, sta sporočila, da pričakujeta deklico.

Novo poglavje v življenju

Par se že pripravlja na prihod nove družinske članice, sledilci pa z zanimanjem spremljajo njeno nosečniško pot. Za Lauro bo to prva izkušnja materinstva, ki jo – kot kažejo njene objave – sprejema z veliko veselja, radovednosti in pričakovanja.

Laura Beranič nosečnost spletna vplivnica Sanjski moški deklica
Komentarji (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ricketts 09. 03. 2026 17.26
+1
Ni Slovenka, ogabna poza
ODGOVORI
1 0
Cenb77 09. 03. 2026 13.20
+1
uff.... neokusno...
ODGOVORI
1 0
