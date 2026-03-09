Znana Slovenka navdušila z nosečniškimi fotografijami

Laura Beranič je širši slovenski javnosti postala znana kot tekmovalka v priljubljenem resničnostnem šovu Sanjski moški, kjer se je potegovala za srce Gregorja Čeglaja. Kasneje smo jo lahko spremljali tudi v oddaji Kmetija, kjer je s svojo neposrednostjo in temperamentom ponovno pritegnila pozornost gledalcev.

Po nastopih na televiziji je svojo prepoznavnost uspešno prenesla na družbena omrežja, kjer danes deluje kot spletna vplivnica. Na Instagramu deli utrinke iz vsakdanjega življenja, potovanj, modnih kombinacij in osebnih trenutkov s partnerjem.

Ob dnevu žena pa je s sledilci delila prav posebne nosčeniške fotografije z rožnatim ozadjem in zapisala: "Biti ženska pomeni nositi moč, ljubezen in življenje. Letos to čutim bolj kot kadarkoli prej. Želim vam čudovit dan žena."