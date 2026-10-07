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Lara Komar ob rojstnem dnevu pokazala starša: poglejte, kako sta videti

S.B.
Svet slavnih 0
07. 10. 2026 11.00

Lara Komar zasebno življenje večinoma skrbno drži stran od oči javnosti, zato je bila njena objava ob rojstnem dnevu še toliko bolj zanimiva. Slovenska igralka je namreč z oboževalci delila fotografijo, na kateri je v družbi svojih staršev.

Lara Komar
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Ob posebnem dnevu je Lara Komar pogled usmerila tja, kjer se vse začne, k družini. Na družbenih omrežjih je objavila fotografijo, na kateri pozira skupaj z mamo in očetom, ob tem pa pokazala tudi nekoliko bolj oseben del svojega življenja.

Igralka, ki jo slovenski gledalci dobro poznajo iz televizijskih serij in gledaliških predstav, svoje zasebnosti sicer ne razkriva pogosto. Prav zato je skupna družinska fotografija hitro pritegnila pozornost.

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Na njej je Lara v objemu svojih staršev, fotografija pa razkriva tudi, od koga je podedovala svoje poteze. Ob rojstnem dnevu je tako svojim sledilcem ponudila redek vpogled v družino, ki ji očitno pomeni ogromno.

Lara je sicer že vrsto let eno prepoznavnejših imen slovenskega igralskega prostora. Poleg igralskega talenta pa je v ospredju tudi kot mama in žena, pri čemer svojo družino praviloma varuje pred pretirano medijsko izpostavljenostjo.

Tokrat pa je naredila izjemo in pokazala dva človeka, ki sta bila ob njej, še preden jo je poznala vsa Slovenija, svoja starša.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Lara Komar družina igralka zasebnost rojstni dan
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