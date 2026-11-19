40-letna glasbenica je za to priložnost izbrala povsem črn stajling. Nosila je ohlapno majico s kratkimi rokavi, udobne hlače, črno športno kapo in velika sončna očala. A tisto, kar je najbolj pritegnilo pozornost, so bili črni čevlji s koničasto konico in visoko peto, ki so celotnemu videzu dodali pridih elegance in značilne ekstravagance. Gaga je s tem še enkrat dokazala, da zanjo modna pravila očitno ne veljajo niti takrat, ko se odpravi na jogo. Fotografije njenega videza so hitro pritegnile pozornost tujih modnih in zabavnih medijev.

Odkar je postala mama, se redkeje pojavlja v javnosti

Pevka in njen zaročenec Michael Polansky sta se letos razveselila prvega skupnega otroka. Kot so septembra poročali pri Page Six, sta dobila deklico, ki naj bi ji bilo ime Rose Bean Polansky.

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Par sicer svoje družinsko življenje skrbno varuje pred javnostjo

Vir je septembra za Page Six povedal, da uživata v svojem majhnem družinskem svetu in da sta hčerko že začela jemati na krajše izlete, vendar večino časa preživljata zasebno. Tudi sama Gaga je že pred materinstvom govorila o želji, da bi nekoč postala mama. V pogovoru za The New York Times je priznala, da jo je misel na materinstvo nekoč navdajala s strahovi, a da se ga zdaj veseli. Zdi se, da si glasbenica po napornem obdobju nastopanja in številnih obveznosti zdaj resnično jemlje čas za družino. Kljub temu pa njen prepoznavni modni slog ostaja nespremenjen, tudi če se na jogo odpravi v čevljih, ki bi jih marsikdo prihranil za večerni dogodek.