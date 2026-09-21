Hčerko Rose ji je rodila nadomestna mati

Lady Gaga in njen zaročenec Michael Polansky sta postala starša. Njuna prvorojenka se je rodila 9. junija 2026 po lokalnem času v Los Angelesu, razkrivajo podatki iz rojstnega lista, ki jih je pridobil TMZ. Deklica je dobila ime Rose Bean Polansky. Čeprav slavna pevka in njen partner o rojstvu še nista javno spregovorila, je vir za PEOPLE razkril, da je ime Rose povezano z eno najbolj prepoznavnih pesmi, ki zaznamujejo Gagine kariere, La Vie en Rose. Pevka je pesem La Vie en Rose zapela v filmu Zvezda je rojena (A Star Is Born) iz leta 2018, v katerem je ob Bradleyju Cooperju odigrala glavno vlogo. Motiv vrtnice je zanjo tako pomemben, da ima na hrbtu tetovažo vrtnice z napisom La Vie en Rose. Tudi drugo ime njene hčerke naj bi imelo poseben pomen. Po navedbah vira za PEOPLE naj bi bil Bean poklon pevcu in aktivistu Carlu Beanu, čigar različica pesmi I Was Born This Way je navdihnila Gagino uspešnico Born This Way. Gre torej za ime, ki je tesno povezano z glasbo, ki je zaznamovala njeno življenje in kariero.

icon-expand Lady Gaga je preden je postala mama, za nekaj časa izginila iz javnosti. FOTO: Profimedia

Rose naj bi na svet prišla s pomočjo nadomestne matere

Po poročanju TMZ je deklico za par donosila gestacijska nadomestna mati. Informacijo je nato povzel tudi Page Six. Gaga in Polansky razlogov za odločitev javno nista pojasnila, zato ni mogoče potrditi, da je bila odločitev povezana s pevkino zdravstveno zgodovino. Gaga je namreč že več let zelo odprta glede svojega zdravja. Leta 2017 je razkrila, da živi s fibromialgijo, kroničnim bolečinskim stanjem, ki ga je podrobno prikazala tudi v Netflixovem dokumentarcu Gaga: Five Foot Two. Leta 2020 je v iskrenem pogovoru z Oprah Winfrey povedala, kako močne so bile njene bolečine. "Tudi ko zdaj sedim tukaj s tabo, me boli od glave do pet," je takrat pojasnila in dodala, da se spopada s kronično bolečino, ki jo povezuje s fibromialgijo.

Lady Gaga si je materinstva želela že dolgo

Čeprav je novica o rojstvu deklice javnost presenetila, želja po otrocih pri Gagi ni nova. Že leta 2013 je takrat 27-letna pevka govorila, da si želi veliko otrok in družinsko življenje. Leta 2019 je ponovno povedala, da si v prihodnosti želi postati mama. Še leta 2025 je v pogovoru za The New York Times govorila o materinstvu in o tem, kako pomembno ji je, da bodo njeni otroci nekoč lahko sami izbrali, kdo želijo postati. Po poročanju PEOPLE naj bi si Gaga po koncu turneje, ki se je zaključila aprila, želela nekoliko umakniti iz javnosti. Vir je povedal, da je trenutno zelo srečna in da si želi uživati v času z dojenčico. Tudi Polansky naj bi si čez poletje vzel čas za družino.

icon-expand Lady Gaga, Met Gala 2019 FOTO: Profimedia

Gaga ni edina zvezdnica, ki je postala mama s pomočjo nadomestne matere

Nadomestno materinstvo je v svetu slavnih že dolgo ena od poti do starševstva. Razlogi zanj so različni in so pogosto zelo osebni, od zdravstvenih in reproduktivnih težav do drugih okoliščin, o katerih posamezniki ne želijo javno govoriti. Med znanimi zvezdnicami, ki so postale mame s pomočjo nadomestne matere, so denimo Kim Kardashian, Gabrielle Union, Priyanka Chopra Jonas, Nicole Kidman, Paris Hilton, Chrissy Teigen, Cameron Diaz in Kristen Wiig.

Gabrielle Union

Gabrielle Union in Dwyane Wade sta leta 2018 dobila hčerko Kaavio James s pomočjo nadomestne matere. Union je pozneje zelo odkrito govorila o svoji poti do materinstva in večkrat poudarila hvaležnost ženski, ki je donosila njuno deklico.

Nicole Kidman

Nicole Kidman je hčerko Sunday Rose rodila sama, leta 2011 pa sta s Keithom Urbanom dobila še hčerko Faith Margaret, ki se je rodila s pomočjo nadomestne matere.

Kim Kardashian

Kim Kardashian je pri tretjem in četrtem otroku izbrala nadomestno materinstvo. Oba otroka, Chicago in Psalm, sta se rodila s pomočjo nadomestne matere.

Priyanka Chopra Jonas

Priyanka Chopra Jonas in Nick Jonas sta leta 2022 postala starša hčerke Malti Marie, ki jo je donosila nadomestna mati. Par je pozneje govoril tudi o zahtevnem obdobju po njenem rojstvu.