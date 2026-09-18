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Lady Gaga razkrila ime prvorojenke: navdih zanj je našla v eni svojih najbolj znanih pesmi

S.B.
Svet slavnih 0
18. 09. 2026 07.01

Lady Gaga je po mesecih ugibanj končno razkrila ime svoje prvorojenke. Deklica nosi nežno, a pomenljivo ime, ki se povezuje tudi z eno najbolj znanih pesmi slavne pevke.

Lady Gaga, Met Gala 2019

Lady Gaga in Michael Polansky sta postala starša deklici

Ameriška pevka Lady Gaga in njen zaročenec Michael Polansky sta dobila prvega otroka. Njuna hčerka nosi ime Rose Bean Polansky.

Po poročanju TMZ je rojstni list razkril, da se je deklica rodila 9. junija 2026 ob 23.19 v losangeleški porodnišnici Cedars-Sinai Medical Center. Ime in datum rojstva sta bila objavljena več mesecev po njenem rojstvu.

Lady Gaga in Michael Polansky.
Lady Gaga in Michael Polansky.FOTO: AP

Ime Rose ima za pevko poseben pomen

Ime Rose v angleščini pomeni vrtnica. Gre za ime cvetličnega izvora, ki se povezuje z lepoto, nežnostjo in ljubeznijo.

V primeru Lady Gaga pa ima ime tudi izrazito glasbeno povezavo. Po poročanju revije PEOPLE naj bi ga navdihnila pesem La Vie En Rose, ki jo je pevka izvedla v filmu Zvezda je rojena (A Star Is Born) iz leta 2018. Gaga ima naslov pesmi vtetoviran tudi na hrbtenici.

Kaj pomeni ime Bean?

Drugi del imena, Bean, je nekoliko bolj nenavaden. Po poročanju PEOPLE in Entertainment Weekly naj bi se nanašal na Carla Beana, pevca in aktivista, ki je povezan s pesmijo I Was Born This Way. Ta je navdihnila Gagino uspešnico Born This Way.

Pevka in njen zaročenec sicer javno še nista potrdila razlage imena. 

Ime Rose ima zanimivo jezikovno zgodovino. Povezuje se z dvema različnima izvoroma: Latinski izvor: iz besede rosa, ki pomeni vrtnica.

Germanski izvor: ime je povezano tudi z normansko obliko starega germanskega imena Hrodohaidis, ki se razlaga kot slaven rod oziroma vrsta.

V sodobni rabi se ime Rose najpogosteje povezuje s cvetlico vrtnico.

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Viri: People, TMZ in Entertainment Weekly

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