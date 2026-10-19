To je pesem, ki jo Lady Gaga vsak večer poje svoji hčerki

Lady Gaga je vajena velikih odrov, bleščečih kostumov in občinstva, ki z njo prepeva njene največje uspešnice. Zdaj pa je v njenem življenju najpomembnejše občinstvo precej manjše. Štiridesetletna glasbenica uživa v prvih mesecih materinstva in se posveča hčerki Rose Bean, ki jo je dobila z zaročencem Michaelom Polanskyjem. Vir blizu para je za revijo People razkril, da se je pevka v novi vlogi odlično znašla. "Gaga je prijazna, zaščitniška in rada poje Rose. Prepeva ji pesem La Vie en Rose in ji vsak večer poje uspavanke," je povedal vir. Čeprav se še vedno posveča tudi svoji kozmetični znamki Haus Labs, večino časa namenja deklici. Po besedah vira sta z Michaelom srečna in povezana družina, oba pa se razveselita vsakega novega koraka v hčerkinem razvoju.

icon-expand Lady Gaga in Michael Polansky. FOTO: Profimedia

Pesem, ki ima zanjo poseben pomen

Izbira pesmi La Vie en Rose ni naključna. Gre za francosko klasiko, ki jo je Lady Gaga zapela tudi v filmu Zvezda je rojena (A Star Is Born) iz leta 2018. Skladba je očitno ostala pomemben del njenega življenja, saj si je pevka na hrbtu omislila celo tetovažo vrtnice z napisom la vie en rose. Po poročanju revije People naj bi prav ta pesem navdihnila tudi ime njene hčerke Rose. Tudi drugo ime, Bean, naj bi imelo poseben pomen: po navedbah vira naj bi se navezovalo na aktivista in pevca Carla Beana, čigar delo je navdihnilo njeno uspešnico Born This Way. Pevka in njen zaročenec sta hčerko dobila 9. junija 2026, novica o njenem rojstvu pa je v javnost prišla šele septembra. Par podrobnosti o družinskem življenju večinoma ohranja zase

Lady Gaga si je vedno želela postati mama

Pevka, ki se je v preteklosti večkrat posvečala glasbi in filmskim projektom, je že pred leti govorila o želji, da bi nekoč imela otroke. Zdaj, ko je postala mama, si želi predvsem uživati v času s hčerko. Po poročanju People je po zaključku turneje aprila letos želela nekoliko upočasniti tempo. Z Michaelom sta si vzela čas za družino, njen partner pa naj bi ji pri skrbi za dojenčico stal ob strani. "Ne želi zamuditi ničesar," je vir povedal za People, ko je opisoval njeno novo življenjsko obdobje. Michael Polansky, podjetnik in diplomant Harvarda, je z Lady Gaga v razmerju od leta 2020. Zaroko sta potrdila leta 2024, Polansky pa je sodeloval tudi pri nastajanju njenega albuma Mayhem iz leta 2025.