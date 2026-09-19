Kylie Jenner postala mama pri 20 letih, zdaj priznava: "Nekaj sem zamudila"

V novem intervjuju za Who What Wear je 29-letna Kylie spregovorila o obdobju, ko je zelo mlada vstopila v svet materinstva. Danes ima hčerko Stormi in sina Aira, ki ju ima z nekdanjim partnerjem Travisom Scottom, hkrati pa pravi, da želi v zadnjih letih svojih dvajsetih narediti več stvari, ki jih prej ni. "Čeprav že imam otroke, tako mlada, se mi zdi, da sem živela zelo odraslo življenje, ko sem bila mlada," je povedala. Zato si danes želi sprejemati pogumnejše odločitve, izkoristiti priložnosti in preizkusiti stvari, ki so zunaj njene cone udobja.

Pri 20 letih je postala mama

Kylie je Stormi rodila 1. februarja 2018, ko je bila stara 20 let. Štiri leta pozneje, 2. februarja 2022, se je družini pridružil še sin Aire. Prav zato ima občutek, da so bila njena dvajseta precej drugačna od tistih, ki jih doživljajo številni drugi ljudje. "Prva polovica je bila kot: 'Noseča si,' potem je sledilo leto okrevanja in moja duševna stiska, poporodna depresija in vse to," je povedala. Dodala je, da se ji je zdelo, kot da je izgubila nekaj svojih mladih let. Ob tem izpostavlja tudi poporodno depresijo, o kateri je govorila kot o pomembnem delu svoje izkušnje po rojstvu otrok. Njene besede pa niso izraz obžalovanja zaradi otrok. Prav nasprotno, v istem pogovoru je poudarila, da svoje življenjske poti ne bi spremenila.

icon-expand Zvezdnica je trenutno v zvezi s Timotheejem Chalametom. FOTO: Profimedia

Pri 25 letih si je nekaj obljubila

Kylie pravi, da si je pri 25 letih obljubila, da za zdaj ne bo imela več otrok. Želela si je predvsem privoščiti čas, v katerem bo lahko doživela tudi druge stvari. Njena odločitev tako ni bila predstavljena kot odpoved materinstvu, temveč kot želja, da si po zgodnjem vstopu v starševstvo vzame nekaj časa zase. Danes pravi, da želi preizkušati nove stvari, sprejemati priložnosti in se zavestno premikati zunaj svoje varne cone. Pri tem jo navdihuje tudi njena starejša sestra Kim Kardashian, za katero pravi, da počne stvari, ki jo hkrati navdušujejo in strašijo.

"Ne želim se nekoč ozreti nazaj in obžalovati"

Kylie se pri 29 letih očitno vse bolj sprašuje, kako želi preživeti naslednje obdobje svojega življenja. V intervjuju je povedala, da želi vsako leto izbrati nekaj stvari, ki jih bo naredila drugače, predvsem takšne, pri katerih bo morala stopiti iz cone udobja. To se že kaže tudi v njenem delu. V zadnjem obdobju se je bolj izpostavila kot igralka, nastopala v podcastih in dala več intervjujev, obenem pa se posveča svojemu kozmetičnemu imperiju Kylie Cosmetics in modni znamki Khy. "Ne želim pogledati nazaj na svoje življenje in si misliti: stvari bi morala narediti, ko sem bila mlajša," je pojasnila.

icon-expand Kylie Jenner in Timothée Chalamet FOTO: Profimedia

Otroka sta še vedno središče njenega življenja

Kljub želji po novih izkušnjah Kylie poudarja, da sta njena otroka pomemben del njenega vsakdana. V pogovoru je povedala, da sta Stormi in Aire sodelovala celo pri praznovanju njenega rojstnega dne. Hkrati se zaveda, da je odraščanje pod nenehnim drobnogledom javnosti vplivalo tudi na njen odnos do zasebnosti. Pravi, da je danes veliko bolj previdna pri tem, kaj objavlja in kako se izpostavlja na spletu. Posebej zanimivo je njeno razmišljanje o družbenih omrežjih. Pravi, da jih pogosto izbriše s telefona in se skuša odmakniti od nenehnega drsenja po vsebinah. Kot mama meni, da se ji ne zdi več naravno, da bi ves dan preživela na TikToku.

"Ne bi spremenila ničesar"

Čeprav danes odkrito priznava, da je zaradi zgodnjega materinstva nekatere izkušnje svojih dvajsetih doživela drugače, Kylie svoje preteklosti ne želi izbrisati. Ko se ozira na zadnjih deset let, pravi, da svoje poti ne bi spremenila za nič. Iz nje se je veliko naučila, materinstvo pa ostaja eden od pomembnih delov njenega življenja.