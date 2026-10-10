Kylie Jenner prepričana, da je mamina najljubša hči

"Obsedena sem s svojo mamo," je priznala Kylie Jenner. Ko jo je producent vprašal, ali to pomeni, da je Krisina najljubša, ni niti za trenutek oklevala.

"Točno to govorim. Jaz sem njena najljubša," je samozavestno odgovorila.

A tu se ni ustavila. Kylie je pojasnila, da imata s Kris takšen odnos, kot da drugih otrok sploh ne bi bilo. "Pravzaprav imava odnos, kot da nima nobenega drugega otroka," je povedala in dodala, da sta pogosto skupaj ter se ob tem šalita na račun preostalih članov družine.

Nato je sledil še stavek, ki je posnetku dal prav poseben pečat: Sva samo midve in sončni zahod."

Če bi bile njene sestre v tistem trenutku v bližini, bi verjetno hitro opozorile, da sončni zahod pripada vsem, ne le najmlajši hčerki in njeni mami.