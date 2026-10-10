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Kylie Jenner prepričana, da je mamina najljubša hči

S.B.
Svet slavnih 0
10. 10. 2026 01.15

Če vprašate Kylie Jenner, je vprašanje, katera od sester Kardashian-Jenner je mamina ljubljenka, že zdavnaj rešeno. Ona, seveda! Najmlajša članica slavne družine je v posnetku za resničnostno serijo The Kardashians z veliko samozavesti razkrila, da je z mamo Kris Jenner naravnost obsedena. Njuno razmerje je opisala tako prisrčno, da bi lahko njene starejše sestre ob tem upravičeno zavile z očmi.

kylie in kris
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"Obsedena sem s svojo mamo," je priznala Kylie Jenner. Ko jo je producent vprašal, ali to pomeni, da je Krisina najljubša, ni niti za trenutek oklevala.

"Točno to govorim. Jaz sem njena najljubša," je samozavestno odgovorila.

A tu se ni ustavila. Kylie je pojasnila, da imata s Kris takšen odnos, kot da drugih otrok sploh ne bi bilo. "Pravzaprav imava odnos, kot da nima nobenega drugega otroka," je povedala in dodala, da sta pogosto skupaj ter se ob tem šalita na račun preostalih članov družine.

Nato je sledil še stavek, ki je posnetku dal prav poseben pečat: Sva samo midve in sončni zahod."

Če bi bile njene sestre v tistem trenutku v bližini, bi verjetno hitro opozorile, da sončni zahod pripada vsem, ne le najmlajši hčerki in njeni mami.

Kylie Jenner in Kris Jenner
Kylie Jenner in Kris JennerFOTO: Profimedia

Kris Jenner ima šest otrok, Kylie pa očitno svojo teorijo

Kris Jenner je mama šestim otrokom: Kourtney, Kim, Khloé in Robu Kardashianu ter Kendall in Kylie Jenner. Poleg tega je znana kot izjemno uspešna menedžerka, ki je pomagala zgraditi poslovni imperij svoje družine.

Da ima z najmlajšo hčerko poseben odnos, ni skrivnost. Kylie je že večkrat govorila o njuni bližini, v intervjuju za podcast Therapuss pa je omenila tudi, da si z mamo izmenjujeta torbice. Darila priznanih modnih znamk so očitno eden od njunih načinov izkazovanja naklonjenosti.

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Kris pa je leta 2022 med preizkusom z detektorjem laži v oddaji The Late Late Show with James Corden prav tako priznala, da je Kylie njena najljubša hči. Kaže, da se v tej družini vsaj glede tega lahko strinjata, čeprav bi bilo zanimivo slišati, kaj o vsem skupaj menijo njene sestre.

Ljubezen do mame, ki ji ne manjka humorja

Kylie ima z nekdanjim partnerjem Travisom Scottom dva otroka, hčerko Stormi in sina Aireja. Tako je tudi sama že v vlogi mame in dobro ve, da je družinska ljubezen lahko velika, zapletena in včasih tudi tekmovalna.

Njena izjava je najverjetneje predvsem hudomušno draženje sorojencev, ne resna razglasitev družinske zmagovalke. Toda če bi v družini Kardashian-Jenner podeljevali uradno krono za naziv mamine najljubše hčerke, bi Kylie očitno že stala na zmagovalnem odru.

Preostalim sestram pa ostane le še eno vprašanje: ali so bile sploh povabljene na tisti sončni zahod?

Kylie je najmlajša članica družine Jenner-Kardashian.
Kylie je najmlajša članica družine Jenner-Kardashian.FOTO: Profimedia

 

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