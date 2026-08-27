Kylie Jenner razkrila, ali si s Timothéejem želi otroke

Ljubezen, ki je preživela več kot tri leta

Kylie Jenner in Timothée Chalamet sta bila prvič romantično povezana leta 2023. Njuno razmerje je bilo sprva precej skrivnostno, nato pa so ju vse pogosteje opazili skupaj. Septembra 2023 sta bila fotografirana med izkazovanjem naklonjenosti na koncertu Beyoncé, pozneje pa sta se skupaj pojavila tudi na drugih dogodkih. Po več kot dveh letih zveze sta maja 2025 prvič skupaj stopila na rdečo preprogo, ko sta se udeležila podelitve nagrad David di Donatello v Rimu. Od takrat sta svojo zvezo sicer še vedno večinoma držala zase, vendar sta postala precej bolj sproščena glede skupnih javnih nastopov. Njuna zveza je bila še posebej v središču pozornosti v začetku leta 2026, ko je Chalamet Kylie javno omenil v svojih zahvalnih govorih. Ko je januarja prejel nagrado za najboljšega igralca na Critics Choice Awards za film Marty Supreme, se je zahvalil svoji partnerici in ji povedal, da jo ljubi. Kylie je sedela med občinstvom in mu ljubezen vrnila. Teden dni pozneje jo je omenil tudi med zahvalnim govorom na zlatih globusih.

icon-expand Zvezdnica je trenutno v zvezi s Timotheejem Chalametom. FOTO: Profimedia

Zelo sta zaljubljena, vendar se z zaroko ne mudi

Čeprav so se zaradi javnih izkazov naklonjenosti hitro pojavila ugibanja o zaroki, najnovejše poročanje pravi drugače. Vir blizu para je po poročanju portala People dejal, da sta Kylie in Timothée zelo zaljubljena, vendar nimata načrtov, da bi zaroko prehitevala. Po navedbah vira jima ustreza, kako se njun odnos razvija, in želita pustiti, da napreduje naravno.

Kylie si želi še otrok, toda ne takoj

Kylie je o svoji prihodnosti zelo odkrito spregovorila marca letos v intervjuju za Vanity Fair. Takrat je povedala, da želi zadnja leta svojih dvajsetih posvetiti sebi, svojim podjetjem, delu ter predvsem potovanjem in času s svojima otrokoma, Stormi in Aireom. Nato je dodala, da si želi še več otrok. Njene besede so bile razumljivo deležne velike pozornosti, saj je bila takrat že tri leta v zvezi s Chalametom. Čeprav ni izrecno povedala, da govori o otroku s Timothéejem, so mediji njene izjave razumeli kot pomemben namig o tem, kako si predstavlja prihodnost.

Timothée si lahko predstavlja očetovstvo

Tudi Chalamet je že povedal nekaj, kar je pomembno v kontekstu njune prihodnosti. Novembra 2025 ga je Vogue vprašal o možnosti, da bi nekoč imel otroke. Njegov odgovor je bil precej zadržan, vendar pomenljiv: očetovstvo je označil kot nekaj, kar bi lahko bilo na radarju. Igralec je ob tem povedal, da se mu je zdelo precej žalostno, ko je nekdo govoril o tem, kako veliko prostega časa mu omogoča odločitev, da nima otrok. Chalamet je hkrati poudaril, da si ne predstavlja, da bi moral zaradi družine opustiti svojo kariero. Njegove besede niso bile neposredna napoved otroka s Kylie, vendar kažejo, da očetovstvo zanj ni nekaj, česar bi si v prihodnosti želel izključiti.

icon-expand Kylie Jenner in Timothee Chalamet FOTO: Profimedia

Timothée je že del Kyliejinega družinskega sveta

Kylie ima iz prejšnjega razmerja s Travisom Scottom dva otroka, hčerko Stormi in sina Airea. Po poročanju Us Weekly je Chalamet sčasoma postal precej dobro vključen v njuno življenje. Anonimni vir je januarja dejal, da ga otroka sprejemata in da je postal del njunega vsakdana. Po navedbah istega vira sta Kylie in Timothée praktično že živela skupaj oziroma veliko časa preživela drug pri drugem. Tudi Kyliejeva družina naj bi ga dobro sprejela. People pa je že poročal, da je Chalamet blizu njeni družini, medtem ko je bila Kylie dobro sprejeta v njegovem družinskem krogu. Njegova mama Nicole Flender je o Kylie celo javno povedala, da je ljubka.

Njuna prihodnost je torej precej jasna, le časovnice ni

Če vse dosedanje izjave in poročanja združimo, se pokaže zanimiva slika. Kylie si želi še otrok. Timothée si lahko predstavlja očetovstvo. Po navedbah virov sta se o skupni prihodnosti in otrocih že pogovarjala, njuno razmerje pa je po več kot treh letih še vedno zelo močno. Hkrati pa se jima trenutno ne mudi z zaroko. Še več, Kyliejina najnovejša izjava kaže, da otrok trenutno vendarle ne načrtuje. V nastopu v oddaji The Girls je povedala, da se ji misel na novo nosečnost trenutno zdi nora. Ko so jo vprašali o nadomestnem materinstvu, je odgovorila, da tega skoraj zagotovo ne bi izbrala, saj je imela doslej zdravi nosečnosti in zdrava otroka. Po več kot treh letih zveze naj bi bila zvezdnika zadovoljna s tem, kar imata, ter pripravljena prihodnost graditi postopoma. Zaroka, poroka in skupni otrok so očitno možnosti, o katerih se lahko govori, vendar za zdaj nobena od njih ni uradno potrjena.