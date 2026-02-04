Kylie + Timothée = družina?

Kot je poročal spletni portal Reality Tea , naj bi Kylie, podjetnica in zvezdnica resničnostnih šovov, in njen partner Timothée, priznani igralec, razmišljala o naslednjih večjih korakih v svoji zvezi. Insajderji so za medij povedali, da si Kylie želi prihodnosti, ki vključuje ne le zaroko, temveč tudi ustanovitev družine s Chalametom, saj jo z njim povezuje globoka čustvena vez in stabilnost v zasebnem življenju.

Čeprav sta Kylie Jenner in Timothée Chalamet običajno zasebna glede osebnega življenja, številni portali poročajo o tem, kako se njuno razmerje razvija in kakšni so njuni dolgoročni cilji.

Vir blizu para je opisal Kylie kot "navdušeno nad idejo, da bi zgradila družino s Timothéejem", kar po njenih besedah predstavlja enega izmed njenih dolgoročnih ciljev.

Kylie in Timothée sta skupaj od aprila 2023, njuno razmerje pa je skozi čas postajalo vse bolj stabilno in vključeno v družinsko življenje Jennerjeve. Po poročanju spletnega portala Mandatory se je Chalamet vklopil v Jennerjino vsakdanje življenje in je v dobrih odnosih z njeno družino, ki ga sprejema in podpira.

Par je večkrat skupaj nastopil na javnih dogodkih, kot so Critics' Choice Awards in Golden Globe Awards, kjer je Timothée med svojimi nagovori izrazil občutek pripadnosti in zahvale, pri čemer je spregovoril tudi o vlogi Jennerjeve v njegovem življenju, kot je poročal People.

Kylie že ima dva otroka – hčerko Stormi in sina Aire, rezultat prejšnjega odnosa s Travisom Scottom. Kot je zapisala spletna stran AOL, je Timothée Chalamet zelo vključen in skrben predan partner v njunem skupnem življenju, kar naj bi bil eden izmed razlogov, da si Jenner želi stabilno družinsko prihodnost z njim.

Čeprav Timothée javno še ni dal izjav o tem, ali si želi imeti otroke ali kdaj ustvariti družino, analize virov in njegovih javnih nastopov kažejo, da par že razmišlja o resnejših pogovorih glede prihodnosti.

Po poročanju Marie Claire Jennerjevi družinski člani in prijatelji podpirajo njen odnos s Chalametom. Caitlyn Jenner ga opisuje kot "dobrega fanta", ki je prijazen in skrben do Kylie, kar je pomemben element družinskega sprejemanja. Prav tako naj bi Kris Jenner in kyliejine sestre izrazile pozitivno mnenje o Chalametu, kar je po navedbah virov vplivalo na parovo udobje in medsebojno povezanost.