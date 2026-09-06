Zvezdnica pokazala še nikoli videne fotografije iz najstniških let

Igralka Kristin Davis je na družbenem omrežju objavila kolaž fotografij iz svojih najstniških let in ob njih zapisala misel, ki je navdušila njene oboževalce: "Sanje so bile velike, a izkazale so se za veliko boljše, kot sem si jih kdaj predstavljala."

Kristin je bila že kot najstnica prava lepotica

Dolgi lasje, velik nasmeh in mladostna samozavest so sledilce hitro spomnili, da je imela igralka prepoznaven šarm že dolgo pred Hollywoodom, rdečimi preprogami in eno najbolj ikoničnih televizijskih vlog vseh časov.

Sanje so se začele že zelo zgodaj

Kristin se je rodila v Boulderju v Koloradu, otroštvo pa je preživela predvsem v Južni Karolini. Kot deklica je bila precej sramežljiva, zato jo je mama nekoč spodbudila, naj se udeleži avdicije za lokalno gledališko predstavo Sneguljčica. Kristin je bila takrat stara deset let in prav ta trenutek je postal začetek njene igralske poti. Kasneje je študirala gledališko umetnost na univerzi Rutgers. Pot do velikega uspeha pa ni bila tako preprosta, kot se morda zdi danes. Preden je dobila velike televizijske vloge, je hodila na številne avdicije, delala v restavracijah in iskala svojo priložnost v svetu zabavne industrije.

icon-expand Kristin Davis je igrala v eni najbolj ikoničnih serij 90-ih. FOTO: Profimedia

Pred Charlotte je bila zlobnica v Melrose Placeu

Preden je postala elegantna, romantična in večna optimistka Charlotte York, je Kristin Davis občinstvo osvojila v povsem drugačni vlogi. Leta 1995 je dobila pomembno vlogo Brooke Armstrong v priljubljeni seriji Melrose Place. Lik je bil precej drugačen od Charlotte, ki jo je pozneje zaznamovala za vse življenje, vendar je Kristin prav ta vloga odprla vrata do večjih televizijskih projektov. Prava prelomnica pa je prišla leta 1998.

Vloga, ki ji je spremenila življenje

Ko je Kristin Davis dobila vlogo Charlotte York v seriji Seks v mestu, najbrž ni mogla vedeti, da bo projekt postal svetovni fenomen. Serija je med letoma 1998 in 2004 spremljala štiri prijateljice v New Yorku ter njihove ljubezenske zaplete, prijateljstva, kariere in življenjske dileme. Charlotte je bila med četverico pogosto predstavljena kot najbolj romantična in tradicionalna, prav njena želja po veliki ljubezni pa jo je naredila za enega najbolj priljubljenih likov serije. Kristin je pozneje vlogo Charlotte ponovila tudi v filmih in nadaljevanju And Just Like That. Sama je pred kratkim spregovorila tudi o tem, kako navdušeno je spremljala prve epizode serije in kako je v času snemanja doživljala neverjeten uspeh projekta, ki je pozneje postal del televizijske zgodovine.

"Izšlo se je še bolje, kot sem si predstavljala"

Na starih fotografijah, ki si jih lahko ogledate na njenem osebnem profilu na Instagramu, jo lahko vidimo v letih, še preden je postala znan obraz televizijskih zaslonov. Danes ima za seboj dolgo igralsko kariero, ki jo je od prvih gledaliških vlog in avdicij pripeljala do ene najbolj prepoznavnih televizijskih serij svoje generacije. Čeprav jo javnost še vedno najbolj povezuje s Charlotte York iz serije Seks v mestu, je v svoji karieri ustvarila številne druge vloge in ostala aktivna v svetu filma in televizije. Objavljene fotografije pa ponujajo redek vpogled v obdobje njenega življenja pred Hollywoodom in svetovno prepoznavnostjo.