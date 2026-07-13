Zvezdnica priznala: "Dolgo sem bila prepričana, da nočem otrok"

V podkastu, ki ga vodi Jesse Tyler Ferguson, je 61-letna igralka priznala, da je bila v mladosti povsem osredotočena na svojo kariero in osebno svobodo. "Vedno sem govorila, da se nočem poročiti in da nočem imeti otrok," je povedala. Takrat je želela potovati, graditi igralsko kariero in raziskovati življenje, zato o starševstvu sploh ni razmišljala.

Pogled na prijateljice je spremenil njeno razmišljanje

Njeno mnenje se je začelo spreminjati, ko je opazovala prijateljice in igralske kolegice, med njimi Sarah Jessico Parker in Cynthio Nixon, ki sta si ustvarili družini. Pravi, da je začela opazovati, kako materinstvo spreminja njihova življenja. Ob uspehu serije Sex and the City je tudi sama prvič dobila občutek varnosti in začela razmišljati, kaj bi jo lahko izpolnjevalo tudi zunaj igralske kariere. Takrat se je vprašala, kakšen bi lahko bil njen naslednji velik življenjski izziv in odgovor je našla v starševstvu.

icon-expand Kristin Davis v seriji Seks v mestu. FOTO: Profimedia

"Bilo me je zelo strah"

Čeprav si je sčasoma zaželela otrok, priznava, da je bila odločitev za samsko materinstvo vse prej kot lahka. "Bilo me je zelo strah. Res zelo strah, zato sem potrebovala precej časa, da sem naredila ta korak," je povedala. Leta 2011 je posvojila hčerko Gemmo Rose, sedem let pozneje pa še sina Wilsona. Danes poudarja, da ji materinstvo prinaša največje veselje, čeprav usklajevanje družinskega in poklicnega življenja ni vedno preprosto.

icon-expand Danes igralka pravi, da si svojega življenja brez otrok ne predstavlja več. FOTO: Profimedia

Vsaka ženska si ne želi postati mama in s tem ni nič narobe