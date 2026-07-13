Zvezdnica priznala: "Dolgo sem bila prepričana, da nočem otrok"

V podkastu, ki ga vodi Jesse Tyler Ferguson, je 61-letna igralka priznala, da je bila v mladosti povsem osredotočena na svojo kariero in osebno svobodo.
"Vedno sem govorila, da se nočem poročiti in da nočem imeti otrok," je povedala. Takrat je želela potovati, graditi igralsko kariero in raziskovati življenje, zato o starševstvu sploh ni razmišljala.
Pogled na prijateljice je spremenil njeno razmišljanje
Njeno mnenje se je začelo spreminjati, ko je opazovala prijateljice in igralske kolegice, med njimi Sarah Jessico Parker in Cynthio Nixon, ki sta si ustvarili družini.
Pravi, da je začela opazovati, kako materinstvo spreminja njihova življenja. Ob uspehu serije Sex and the City je tudi sama prvič dobila občutek varnosti in začela razmišljati, kaj bi jo lahko izpolnjevalo tudi zunaj igralske kariere. Takrat se je vprašala, kakšen bi lahko bil njen naslednji velik življenjski izziv in odgovor je našla v starševstvu.
"Bilo me je zelo strah"
Čeprav si je sčasoma zaželela otrok, priznava, da je bila odločitev za samsko materinstvo vse prej kot lahka.
"Bilo me je zelo strah. Res zelo strah, zato sem potrebovala precej časa, da sem naredila ta korak," je povedala.
Leta 2011 je posvojila hčerko Gemmo Rose, sedem let pozneje pa še sina Wilsona. Danes poudarja, da ji materinstvo prinaša največje veselje, čeprav usklajevanje družinskega in poklicnega življenja ni vedno preprosto.
Vsaka ženska si ne želi postati mama in s tem ni nič narobe
V pogovoru je izpostavila tudi pomembno sporočilo za ženske, ki čutijo pritisk družbe.
Po njenem mnenju ženskam pogosto sporočajo, da niso "popolne", dokler ne postanejo matere, sama pa se s tem ne strinja.
Prepričana je, da starševstvo ni prava pot za vsakogar in da bi morala vsaka ženska sama razmisliti, kaj si v resnici želi, ne pa slediti pričakovanjem okolice.
Dodala je, da se ženskam ni treba opravičevati, če želijo graditi kariero, potovati ali živeti drugačno življenje. Odločitev za materinstvo bi morala izhajati iz osebne želje, ne iz občutka dolžnosti.
Danes igralka pravi, da si svojega življenja brez otrok ne predstavlja več, hkrati pa verjame, da ni ene same pravilne poti do sreče. Vsaka družina in vsaka življenjska zgodba sta drugačni, najpomembneje pa je, da odločitve sprejemamo v skladu s svojimi vrednotami in željami.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV