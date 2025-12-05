Nihče mi ni povedal, kaj naj naredim: Kourtney Kardashian odkrito o materinstvu

Kourtney Kardashian, zvezdnica resničnostnih oddaj, je priznala, da se je ob prihodu prvega sina, Masona, pri 30 letih počutila popolnoma nepripravljeno. "Ko sem bila stara 30 let in sem dobila Masona, mi nihče ni povedal, kaj naj naredim. Nisem bila pripravljena, nisem brala nobenih knjig, a moj materinski instinkt mi je pomagal," je povedala zvezdnica v eni od zadnjih oddaj. Takrat je bilo materinstvo za Kourtney še neznanka, polna vprašanj, dvomov in strahu. Ni imela izkušenj, niti podpore, ki bi ji pokazala, kako se spopasti z vsakodnevnimi izzivi starševstva.

icon-expand Travis Barker in Kourtney Kardashian Barker živita svojo ljubezensko pravljico. FOTO: Profimedia

Učenje iz izkušenj: Penelope in druga priložnost

Sčasoma se je Kourtney naučila, da lahko materinstvo prinese tudi občutek nadzora in samozavesti. Ko je zanosila s hčerko Penelope, se je pripravljala bolj zavestno: "Preden sem dobila Penelope, sem prebrala knjigo o starševstvu. In čeprav sem delala, v resnici nisem razmišljala, da ne bi delala. Zdaj imam možnost, da ne delam, in hvaležna sem, da lahko najdem čas za stvari, s katerimi se poistovetim."

Materinstvo v različnih obdobjih življenja