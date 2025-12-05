Bibaleze.si
Nihče mi ni povedal, kaj naj naredim: Kourtney Kardashian odkrito o materinstvu

B.R.
Svet slavnih 2
05. 12. 2025 02.34

Materinstvo je izkušnja, ki spreminja življenje, in Kourtney Kardashian ni izjema. 46-letna mama je iskreno spregovorila o svojih začetkih kot starš in razkrila, kako se je počutila, ko je prvič zanosila, ter kako se je njeno razumevanje materinstva spremenilo skozi leta.

Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian, zvezdnica resničnostnih oddaj, je priznala, da se je ob prihodu prvega sina, Masona, pri 30 letih počutila popolnoma nepripravljeno. "Ko sem bila stara 30 let in sem dobila Masona, mi nihče ni povedal, kaj naj naredim. Nisem bila pripravljena, nisem brala nobenih knjig, a moj materinski instinkt mi je pomagal," je povedala zvezdnica v eni od zadnjih oddaj.

Takrat je bilo materinstvo za Kourtney še neznanka, polna vprašanj, dvomov in strahu. Ni imela izkušenj, niti podpore, ki bi ji pokazala, kako se spopasti z vsakodnevnimi izzivi starševstva.

Travis Barker in Kourtney Kardashian Barker živita svojo ljubezensko pravljico.
Travis Barker in Kourtney Kardashian Barker živita svojo ljubezensko pravljico. FOTO: Profimedia

Učenje iz izkušenj: Penelope in druga priložnost

Sčasoma se je Kourtney naučila, da lahko materinstvo prinese tudi občutek nadzora in samozavesti. Ko je zanosila s hčerko Penelope, se je pripravljala bolj zavestno: "Preden sem dobila Penelope, sem prebrala knjigo o starševstvu. In čeprav sem delala, v resnici nisem razmišljala, da ne bi delala. Zdaj imam možnost, da ne delam, in hvaležna sem, da lahko najdem čas za stvari, s katerimi se poistovetim."

Materinstvo v različnih obdobjih življenja

Kourtney je svojo izkušnjo materinstva opisala kot potovanje, ki se je začelo pri 30 in se nadaljevalo vse do 45 let, ko je pričakovala svojega četrtega otroka.

Njena družina zdaj vključuje sinove 15-letnega Masona in 10-letnega Reigna, 13-letno hčerko Penelope ter mlajšega sina Rockyja Thirteena s partnerjem Travisom Barkerjem.

Zvezdnica je spregovorila o družbenem pritisku, ki spremlja materinstvo po 40. letu: "Pritisk... o tem, ali naj imam še otroke, zakaj jih še nimam, in vse to je zelo glasno. Biologija je do žensk v tem desetletju izjemno kruta – to je glavna stvar, vsaj zame."

Zato je Kourtney predhodno zamrznila jajčeca, kar ji je dalo mir in možnost, da razširi družino, kadar bo za to pripravljena. "Ko sem bila res osredotočena na potrebo, da dobim še enega otroka, sem si rekla – če se zgodi, se zgodi. Ta eksistencialna grožnja je s tem izginila."

Kourtney Kardashian materinstvo starševstvo izkušnje družina
Komentarji (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

ata_jez 05. 12. 2025 11.46
To je pa res čudno. Vsi ostali ob rojstvu otroka dobijo navodila za uporabo. In garancijo. Ona pa nič. 😁
0 0
kekec_pokec 05. 12. 2025 08.16
+1
Sej mama te tudi ni naučilatega, kako se kumaro nareže, pa si preživela do danes. Nehajte stokat bogatuni jedni, ki vam 300.000 stvari o življenju ni potrebno vedet in jih znat naredi, ker jih to naredi nekdo drug za vas. Čirule čarule in je urejeno
2 1
