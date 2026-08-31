Bonnie Blue rodila v isti porodnišnici kot Kate Middleton

"In potem nas je bilo 1058" je zapisala ob posnetku in s tem namignila na svojo najbolj kontroverzno zgodbo. Čeprav so številni mediji poročali, da je rodila deklico, Bonnie spola otroka za zdaj javno ni potrdila. Prav tako ni razkrila njegovega oziroma njenega imena. V videoposnetku je obraz novorojenčka zakrila.

Rodila s carskim rezom

Bonnie je v videu povedala, da je rodila s carskim rezom in da je otrok po njenih besedah "zelo, zelo zdrav". Dodala je, da je bil porod boleč, vendar manj, kot je pričakovala. Po poročanju LBC je rodila v bolnišnici St Mary's v Londonu, kjer so svoje otroke rodile tudi številne znane osebnosti, med njimi princesa Kate Middleton. Bonnie je v posnetku pokazala tudi trenutke iz bolnišnice, nato pa dejala, da naj bi šla domov. Njena predstavnica za medije je za Us Weekly potrdila, da je Bonnie po porodu dobro.

icon-expand Bonnie Blue je kontroverzna ustvarjalka vsebin za odrasle. FOTO: Profimedia

"In potem nas je bilo 1058"

Številka 1058 v njenem zapisu ni naključna. Bonnie je januarja 2025 trdila, da je v 12 urah imela spolne odnose z 1.057 moškimi, s čimer je ustvarila enega najbolj viralnih in kontroverznih trenutkov svoje kariere. Prav zaradi te izjave je bila njena objava deležna ogromne pozornosti, komentarji pod njo pa so se hitro napolnili z vprašanji o očetu otroka.

Kdo je otrokov oče?

To je še ena stvar, ki za zdaj ostaja neznanka. Bonnie identitete očeta ni razkrila. Še pred porodom so o možnosti očetovstva javno govorili nekateri moški, ki so sodelovali pri njenih dogodkih. Us Weekly je že februarja poročal o treh moških, ki so zaradi časovnice nosečnosti razmišljali, ali bi lahko bil otrok njihov. Med njimi so bili Jak White, Tommy Lee in Owain Laing. Nobeden od njih ni bil potrjen kot otrokov oče. Tudi po rojstvu zato ostaja vprašanje odprto.

Pred nosečnostjo je govorila o težavah z zanositvijo

Za Us Weekly je povedala, da je s svojim nekdanjim partnerjem poskušala zanositi in da naj bi imela pri tem velike težave. Takrat je dejala, da bi potrebovala zdravljenje z oploditvijo z biomedicinsko pomočjo in da ni pričakovala, da bo lahko zanosila po naravni poti. Nosečnost, ki jo je pozneje javno razkrila, je bila zato še toliko bolj nepričakovana.

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Tokrat je pokazala precej drugačno plat

Čeprav je Bonnie večino svoje javne kariere gradila na provokativnih in kontroverznih vsebinah, je bil njen najnovejši posnetek precej drugačen. V črno-belem videu je pokazala dele nosečnosti, prihod v bolnišnico in trenutke po rojstvu. V enem od prizorov drži novorojenčka v naročju, njegov obraz pa je zamegljen. Objavo je spremljala pesem Turning Page skupine Sleeping At Last. Obenem je svojim sledilcem, ki razmišljajo o otrocih, svetovala, naj ne pretiravajo z razmišljanjem o starševstvu. Kot je povedala, je pri novorojenčku najpomembneje, da je nahranjen, čist in da je podrl kupček. Za zdaj pa ostajajo skrivnost ime otroka, njegov oziroma njen spol in identiteta očeta.