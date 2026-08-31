Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Bonnie Blue rodila v isti porodnišnici kot Kate Middleton

S.B.
Svet slavnih 0
31. 08. 2026 11.51

Britanska ustvarjalka vsebin za odrasle Bonnie Blue, s pravim imenom Tia Billinger, je konec tedna sporočila, da je postala mama. 27-letnica je na Instagramu objavila čustven videoposnetek, v katerem je dokumentirala svojo nosečnost, prihod v porodnišnico in prve trenutke z novorojenčkom.

Bonnie Blue

"In potem nas je bilo 1058" je zapisala ob posnetku in s tem namignila na svojo najbolj kontroverzno zgodbo.

Čeprav so številni mediji poročali, da je rodila deklico, Bonnie spola otroka za zdaj javno ni potrdila. Prav tako ni razkrila njegovega oziroma njenega imena. V videoposnetku je obraz novorojenčka zakrila.

Rodila s carskim rezom

Bonnie je v videu povedala, da je rodila s carskim rezom in da je otrok po njenih besedah "zelo, zelo zdrav". Dodala je, da je bil porod boleč, vendar manj, kot je pričakovala.

Po poročanju LBC je rodila v bolnišnici St Mary's v Londonu, kjer so svoje otroke rodile tudi številne znane osebnosti, med njimi princesa Kate Middleton. Bonnie je v posnetku pokazala tudi trenutke iz bolnišnice, nato pa dejala, da naj bi šla domov.

Njena predstavnica za medije je za Us Weekly potrdila, da je Bonnie po porodu dobro.

Bonnie Blue je kontroverzna ustvarjalka vsebin za odrasle.
Bonnie Blue je kontroverzna ustvarjalka vsebin za odrasle.FOTO: Profimedia

"In potem nas je bilo 1058"

Številka 1058 v njenem zapisu ni naključna.

Bonnie je januarja 2025 trdila, da je v 12 urah imela spolne odnose z 1.057 moškimi, s čimer je ustvarila enega najbolj viralnih in kontroverznih trenutkov svoje kariere. 

Prav zaradi te izjave je bila njena objava deležna ogromne pozornosti, komentarji pod njo pa so se hitro napolnili z vprašanji o očetu otroka.

Kdo je otrokov oče?

To je še ena stvar, ki za zdaj ostaja neznanka.

Bonnie identitete očeta ni razkrila. Še pred porodom so o možnosti očetovstva javno govorili nekateri moški, ki so sodelovali pri njenih dogodkih.

Us Weekly je že februarja poročal o treh moških, ki so zaradi časovnice nosečnosti razmišljali, ali bi lahko bil otrok njihov. Med njimi so bili Jak White, Tommy Lee in Owain Laing. Nobeden od njih ni bil potrjen kot otrokov oče.

Tudi po rojstvu zato ostaja vprašanje odprto.

Je po noči s 400 moškimi resnično zanosila ali gre za marketinški trik?
Preberi še
Je po noči s 400 moškimi resnično zanosila ali gre za marketinški trik?

Pred nosečnostjo je govorila o težavah z zanositvijo

Za Us Weekly je povedala, da je s svojim nekdanjim partnerjem poskušala zanositi in da naj bi imela pri tem velike težave. Takrat je dejala, da bi potrebovala zdravljenje z oploditvijo z biomedicinsko pomočjo in da ni pričakovala, da bo lahko zanosila po naravni poti.

Nosečnost, ki jo je pozneje javno razkrila, je bila zato še toliko bolj nepričakovana.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tokrat je pokazala precej drugačno plat

Čeprav je Bonnie večino svoje javne kariere gradila na provokativnih in kontroverznih vsebinah, je bil njen najnovejši posnetek precej drugačen.

V črno-belem videu je pokazala dele nosečnosti, prihod v bolnišnico in trenutke po rojstvu. V enem od prizorov drži novorojenčka v naročju, njegov obraz pa je zamegljen. Objavo je spremljala pesem Turning Page skupine Sleeping At Last.

Obenem je svojim sledilcem, ki razmišljajo o otrocih, svetovala, naj ne pretiravajo z razmišljanjem o starševstvu. Kot je povedala, je pri novorojenčku najpomembneje, da je nahranjen, čist in da je podrl kupček.

Za zdaj pa ostajajo skrivnost ime otroka, njegov oziroma njen spol in identiteta očeta.

V nekaj urah spala s 400 moškimi in enemu od njih izpolnila največjo željo
Preberi še
V nekaj urah spala s 400 moškimi in enemu od njih izpolnila največjo željo

Vir: Us Weekly

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Bonnie Blue materinstvo nosečnost znane osebnosti novorojenček
Prejšnji članek
Svet slavnih

Razkrila novo tetovažo na rami, ki je posvečena njenima otrokoma

Naslednji članek
Svet slavnih

Dolga leta ju je skrivala pred svetom, zdaj pa sta sinova Britney Spears naredila to

Bibaleze.si Danes jo pozna ves svet: tako je kot dojenček bila videti zvezdnica
24ur.com 'Naslednje poglavje, materinstvo': znana ameriška manekenka noseča
24ur.com Igralka Sarah Snook postala prvič mama
Bibaleze.si Pri 43-ih pričakuje svojega tretjega otroka
24ur.com Lindsay Lohan v kopalkah pokazala nosečniški trebušček
24ur.com Po zapletih med nosečnostjo pevka Jesy Nelson rodila dvojčici
24ur.com Ashley Greene postala mama: Ko si prišla na svet, je vse drugo zbledelo
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1912