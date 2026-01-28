Konec kraljevskega zakona: po 25 letih ločitev nizozemskega kraljevskega para

Kot je zapisala Kraljeva hiša Nizozemske, gre za sporazumen razhod, pri katerem sta princ Bernhard van Oranje in Annette izkazala medsebojno spoštovanje. Poudarila sta, da bosta skupaj skrbela za svoja tri otroke – Isabello, Samuela in Benjamina van Vollenhovena – in prosila za diskretnost ter zasebnost v prihajajočem obdobju.

Princ Bernhard je drugi sin princese Margriet Nizozemske in njenega soproga Pietra van Vollenhovena . Po tem, ko je njegov sorodnik, kralj Willem-Alexander , leta 2013 sedel na prestol, princ Bernhard ni več v neposredni liniji dedovanja prestola.

Princ Bernhard in princesa Annette sta se spoznala na Univerzi v Groningenu v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Zaroko sta objavila 11. marca 2000, julija istega leta pa sta se odločila za civilno poroko, ki jo je vodila mestna županja Utrechta, Annie Brouwer Korf. Dva dni po civilni poroki sta se poročila še v cerkveni slovesnosti v katedrali sv. Martina v Utrechtu.

Dve leti po poroki, leta 2002, se jima je rodila hči Isabella, sinova Samuel in Benjamin pa sta se rodila leta 2004 in 2008. Kljub koncu zakona bo skrb za otroke ostala skupna odgovornost obeh staršev, so zapisali na spletni strani Kraljeve hiše Nizozemske.

Kot poroča spletna stran Glossy, je princ Bernhard samostojni podjetnik, ki se redko udeležuje kraljevskih dolžnosti. Princesa Annette pa je aktivna članica Svetovalnega sveta Fundacije Papageno in je sodelovala tudi z Zakladom Belevenis, piše omenjeni vir.