Ko ti mama reče, da nisi lepa in postaneš ena najuspešnejših žensk na svetu

B.R.
Svet slavnih 5
16. 05. 2026 04.00

Čeprav danes velja za eno najlepših in najvplivnejših žensk v Hollywoodu, se Eva Longoria v otroštvu nikoli ni počutila kot lepotica. Pravzaprav ravno nasprotno – v svoji družini se je dolga leta videla kot grdi raček.

Eva Longoria

Ko ne ustrezaš lepotnim merilom lastne družine

V intervjuju za podcast Not Skinny But Not Fat je Eva Longoria iskreno govorila o svojem otroštvu v Teksasu, kjer je odraščala z mamo in tremi sestrami. "Vse tri moje sestre so bile svetlolase, z lešnikovo rjavimi očmi in svetlo kožo. Jaz pa sem bila edina s temno kožo, črnimi lasmi in temnimi očmi," se spominja Eva.

'Njena mama – tudi sama svetlopolta – jo je ljubkovalno klicala 'La prieta fea', kar v prevodu pomeni 'grda temna'. Čeprav so takšni izrazi v latinskoameriški kulturi pogosto mišljeni šaljivo in brez zlonamernosti, je Eva priznala, da je to močno vplivalo na njeno samopodobo: "Nisem bila tista lepa. In ko so ljudje rekli moji mami: Vaše hčerke so čudovite – in kdo je ta?, sem morala reči: Tudi jaz sem ena izmed njih."

Eva Longoria z mamo
Eva Longoria z mamo FOTO: Profimedia

Ko nisi lepa – postaneš smešna (in pametna)

Namesto da bi dovolila, da jo občutek manjvrednosti zlomi, se je mlada Eva odločila: "Če ne morem biti lepa, bom vsaj smešna." Ta zavestna odločitev je postala temelj njene osebnosti – izostrila je svoj humor, šarm in samozavest, ki danes sestavljajo enega najbolj prepoznavnih obrazov v svetu slavnih.

Duhovitost, samoironija in karizma so ji pomagali pri preboju v svet televizije, kjer je s serijo Razočarane gospodinje (Desperate Housewives) postala svetovna zvezda. Od takrat naprej njena kariera le še raste – ne le kot igralka, temveč tudi kot producentka, podjetnica, aktivistka in ambasadorka številnih družbenih pobud.

Vir: Hello

Eva Longoria lepota samopodoba otroštvo uspeh zvezdnica
Komentarji (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac 16. 05. 2026 16.31
+4
Ne bi rekel da je tale mati Eve Longoria ravno za vzor materam , pa bi rekel .... vsa čast Evi da ni vrnila svoji materi v isti meri.
ODGOVORI
4 0
nikagaja 16. 05. 2026 14.38
+2
ona je lepa , mama pa res ne.
ODGOVORI
2 0
nikagaja 16. 05. 2026 14.37
ona je le
ODGOVORI
0 0
periot22 31. 05. 2025 14.08
-6
Saj tudi ni lepotica!
ODGOVORI
0 6
Grande cojones 16. 05. 2026 14.30
+5
Tudi Sophia Loren ni lepotica po nekaterih normah, je pa zame seksi lepotica!
ODGOVORI
5 0
