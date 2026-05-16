Ko ti mama reče, da nisi lepa in postaneš ena najuspešnejših žensk na svetu

V intervjuju za podcast Not Skinny But Not Fat je Eva Longoria iskreno govorila o svojem otroštvu v Teksasu, kjer je odraščala z mamo in tremi sestrami. "Vse tri moje sestre so bile svetlolase, z lešnikovo rjavimi očmi in svetlo kožo. Jaz pa sem bila edina s temno kožo, črnimi lasmi in temnimi očmi," se spominja Eva.

'Njena mama – tudi sama svetlopolta – jo je ljubkovalno klicala 'La prieta fea', kar v prevodu pomeni 'grda temna'. Čeprav so takšni izrazi v latinskoameriški kulturi pogosto mišljeni šaljivo in brez zlonamernosti, je Eva priznala, da je to močno vplivalo na njeno samopodobo: "Nisem bila tista lepa. In ko so ljudje rekli moji mami: Vaše hčerke so čudovite – in kdo je ta?, sem morala reči: Tudi jaz sem ena izmed njih."