Ko ti mama reče, da nisi lepa in postaneš ena najuspešnejših žensk na svetu

Ko ne ustrezaš lepotnim merilom lastne družine
V intervjuju za podcast Not Skinny But Not Fat je Eva Longoria iskreno govorila o svojem otroštvu v Teksasu, kjer je odraščala z mamo in tremi sestrami. "Vse tri moje sestre so bile svetlolase, z lešnikovo rjavimi očmi in svetlo kožo. Jaz pa sem bila edina s temno kožo, črnimi lasmi in temnimi očmi," se spominja Eva.
'Njena mama – tudi sama svetlopolta – jo je ljubkovalno klicala 'La prieta fea', kar v prevodu pomeni 'grda temna'. Čeprav so takšni izrazi v latinskoameriški kulturi pogosto mišljeni šaljivo in brez zlonamernosti, je Eva priznala, da je to močno vplivalo na njeno samopodobo: "Nisem bila tista lepa. In ko so ljudje rekli moji mami: Vaše hčerke so čudovite – in kdo je ta?, sem morala reči: Tudi jaz sem ena izmed njih."
Ko nisi lepa – postaneš smešna (in pametna)
Namesto da bi dovolila, da jo občutek manjvrednosti zlomi, se je mlada Eva odločila: "Če ne morem biti lepa, bom vsaj smešna." Ta zavestna odločitev je postala temelj njene osebnosti – izostrila je svoj humor, šarm in samozavest, ki danes sestavljajo enega najbolj prepoznavnih obrazov v svetu slavnih.
Duhovitost, samoironija in karizma so ji pomagali pri preboju v svet televizije, kjer je s serijo Razočarane gospodinje (Desperate Housewives) postala svetovna zvezda. Od takrat naprej njena kariera le še raste – ne le kot igralka, temveč tudi kot producentka, podjetnica, aktivistka in ambasadorka številnih družbenih pobud.
Vir: Hello
