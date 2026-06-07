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Zvezdnica verjela mitu in zanosila hitreje, kot je pričakovala

B.R.
Svet slavnih 0
07. 06. 2026 04.00

Ko je Jessica Simpson le štiri mesece po porodu svoje prvorojenke izvedela, da je ponovno noseča, jo je to popolnoma presenetilo. Prepričana je bila, da med dojenjem ne more zanositi.

Jessica Simpson

A Jessica Simpson ni bila edina, ki je verjela, da dojenje deluje kot naravna kontracepcija – ta mit se prenaša iz generacije v generacijo in še danes zmede številne mamice.

Kaj je res in kaj ne? Kako dojenje vpliva na ovulacijo in ali lahko sploh deluje kot zaščita pred nosečnostjo? V nadaljevanju razkrivamo ključna dejstva.

Jessica Simpson: Noseča, ko je najmanj pričakovala

Zvezdnica, mama treh otrok, je v pogovoru za oddajo Today priznala, da je bila povsem šokirana, ko je po rojstvu svoje prvorojenke Maxwell Drew že štiri mesece pozneje znova zanosila.

Njeni otroci so se rodili hitro zaporedoma:

- hči Maxwell (2012)

- sin Ace (2013)

- hči Birdie Mae (2019)

Pevka in igralka je bila prepričana, da med dojenjem nosečnost ni mogoča. "Mislila sem, da medtem ko dojim, ne morem zanositi," je povedala. A to prepričanje je zelo razširjeno – čeprav napačno.

Jessica simpson
Jessica simpson FOTO: Profimedia

Ali lahko dojenje deluje kot naravna kontracepcija?

Dojenje vpliva na plodnost, vendar ni zanesljiva metoda kontracepcije.

Telo med dojenjem proizvaja hormon prolaktin, ki lahko začasno zavre ovulacijo in tako zmanjša možnosti za zanositev. Ta mehanizem imenujemo LAM (metoda laktacijske amenoreje).

LAM načeloma deluje le, če so izpolnjeni trije strogi pogoji (pa še to ni 100 %!):

- otrok je mlajši od 6 mesecev,

- izključno dojenje (brez stekleničk in brez dodatne hrane),

- dojenje poteka na otrokovo zahtevo podnevi in ponoči.

Zakaj lahko ženska zanosi tudi med dojenjem?

Veliko žensk misli, da brez menstruacije ni ovulacije. To ni res.

Ovulacija se lahko vrne tiho – še preden se pojavi prva poporodna menstruacija.

To pomeni: ženska lahko zanosi, še preden sploh opazi, da je ponovno plodna, ovulacija se lahko vrne po nekaj tednih ali po več mesecih – pri vsaki ženski je drugače.

Miti in dejstva o dojenju in plodnosti

MIT 1: Dojim, zato ne morem zanositi.

DEJSTVO: Dojenje lahko zmanjša plodnost, vendar je to le delno in začasno. Ne nudi zanesljive zaščite.

MIT 2: Dokler nimam menstruacije, nisem plodna.

DEJSTVO: Ovulacija se lahko pojavi pred menstruacijo.

MIT 3: Malo dopolnilne hrane ali steklenička ne spremeni ničesar.

DEJSTVO: Vsak izpuščen ali nadomeščen podoj lahko sproži vrnitev ovulacije.

ojenje lahko zmanjša plodnost, vendar je to le delno in začasno. Ne nudi zanesljive zaščite.
ojenje lahko zmanjša plodnost, vendar je to le delno in začasno. Ne nudi zanesljive zaščite. FOTO: Adobe Stock

Kaj priporočajo strokovnjaki?

1. Uporabljajte dodatno zaščito, če nosečnosti ne želite.

V času dojenja so primerne možnosti:

- kondomi,

- kontracepcijske tabletke, primerne za doječe ženske,

- maternični vložek.

2. Opazujte znake plodnosti.

Plodnost se lahko kaže kot:

- spremembe cervikalne sluzi,

- občutek ovulacije,

- občutljivost dojk,

- hormonska nihanja.

3. Posvetujte se z ginekologom.

Vsaka ženska se po porodu hormonsko uravnava na svoj način. Individualni nasvet je zato ključnega pomena.

Če med dojenjem načrtujete ali želite preprečiti nosečnost, je pomembno, da ste dobro informirani, opazujete svoje telo in po potrebi uporabljate dodatne zaščitne metode.

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