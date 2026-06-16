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Ko sin postane kopija očeta: Spoznajte mladega Knoxa

S.B.
Svet slavnih 0
16. 06. 2026 04.00

Sin hollywoodskih zvezdnikov Brada Pitta in Angeline Jolie je znova pritegnil pozornost javnosti. Mladi član slavne družine naj bi namreč začel kazati zanimanje za isto področje, ki je zaznamovalo kariero njegovega očeta.

Angelina Jolie in njen sin Knox Jolie-Pitt.

Otroci slavnega para pod drobnogledom javnosti

Brad Pitt in Angelina Jolie imata šest otrok, ki so že vrsto let medijsko izpostavljeni, čeprav starša skušata njihovo zasebnost večinoma varovati pred javnostjo.

Njuni otroci odraščajo in stopajo po lastni poti ter ustvarjajo kariere vsak na svojem področju. Mnogi med njimi so že sodelovali pri različnih umetniških in produkcijskih projektih, kar vključuje delo za kamero, ustvarjalne projekte in izobraževanje na področju umetnosti in filma.

Spomnimo, hčerka Vivienne je skupaj z materjo sodelovala pri broadwayskem muzikalu "The Outsiders". Njen brat Knox Jolie-Pitt pa stopa po očetovih stopinjah.

Knox Jolie-Pitt čedalje bolj spominja na svojega slavnega očeta.
Knox Jolie-Pitt čedalje bolj spominja na svojega slavnega očeta.FOTO: Profimedia

Sled očetovega vpliva

Brad Pitt je eden najuspešnejših igralcev svoje generacije, znan po filmih, kot so Fight Club, Once Upon a Time in Hollywood in Ocean's Eleven. Njegova kariera je močno zaznamovala Hollywood, zato ni presenetljivo, da se pogosto pojavljajo ugibanja, ali bodo njegovi otroci sledili njegovim stopinjam.

Tudi Angelina Jolie, ki je uspešna igralka, režiserka in humanitarka, je pomembno vplivala na zanimanja svojih otrok, zlasti na področju umetnosti in družbeno koristnega delovanja. Kljub temu pa se zdi, da sin Knox vse bolj sledi očetovim stopinjam. Med dvobojem tajskega boksa v središču Los Angelesa je pritegnil pozornost, saj je s svojo pojavo in borbenim slogom mnoge spomnil na Brada Pitta ter pokazal presenetljivo podobnost z njim.

Sedemnajstletni mladenič je v ringu spomnil na svojega očeta v kultnem filmu Fight Club iz leta 1999, v katerem je Brad upodobil legendarnega lika Tylerja Durdena. Fotografije z dvoboja v polnem klubu kažejo, da je mladi borec od očeta podedoval ne le poteze obraza, temveč tudi borbeni duh.

Brad Pitt
Brad PittFOTO: AP

Družina, ki ostaja pod medijskim pritiskom

Čeprav so otroci Brada Pitta in Angeline Jolie odraščali v izjemno privilegiranem okolju, jih spremlja tudi močan medijski pritisk. V zadnjih letih so številni družinski dogodki in odločitve otrok pogosto postali tema svetovnih medijev.

Čeprav so se nekateri otroci Brada Pitta v zadnjih letih postopoma oddaljili od očeta, se zdi, da Knox ubira nekoliko drugačno pot. Namesto odmika od očetovega vpliva vse bolj kaže zanimanje za dejavnosti, ki spominjajo na Bradovo mladost in njegovo športno, tekmovalno energijo. Prav zato mnogi menijo, da bi lahko Knox v prihodnosti ostal še najbližje očetovi podobi in življenjskemu slogu.

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Vir: People.com

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