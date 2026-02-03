Slovenska pevka z ganljivo objavo potrdila nosečnost

Pevka Klara Jazbec je sporočila veselo novico. Z dolgoletnim izbrancem Gregorjem Vilmanom , ki je sicer nekdanji hokejist, pričakujeta svojega prvega otroka. Nosečnost je Klara potrdila na družbenih omrežjih, kjer je objavila kratek videoposnetek. Na posnetku je že viden njen lepo zaobljeni nosečniški trebušček. Skupaj z izbrancem sta oboževalcem sporočila, da bo njuna dolgoletna ljubezen kmalu obogatena z novim članom družine: " Govorila sva o tebi že 13 let, zdaj pa je skoraj čas, da te spoznamo. "

Klara in Gregor sta skupaj že več kot 13 let, za medije pa je pred časom delila svoje razmišljanje o tem, kaj je skrivnost uspešne zveze. Povedala je, da enotnega recepta ni, saj je "vsak par drugačen, ljudje smo si tako zelo različni". Je pa izpostavila, da je zanju ključno spoštovanje, prilagajanje, medsebojna podpora in pomoč. Pomembno je tudi, da drug drugemu pustita biti to, kar sta, in da se ljubezen "gradi in 'neguje' skozi leta".

Klara je širšo prepoznavnost doživela v šovu Slovenija ima talent. Tam je predstavila svojo prvo avtorsko pesem 'Milijon in ena', ki je postala velikanska uspešnica. Leta 2017 je bila celo druga najbolj predvajana slovenska skladba, na YouTubu pa si je prislužila več kot tri milijone ogledov.

