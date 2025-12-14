Tragično ali šokantno? Zvezdnica o hčerkinem razmerju s 44 let starejšim

V javnosti je odjeknila zgodba, ki je povzročila precejšnje razburjenje in sprožila vprašanja o medosebnih odnosih z veliko starostno razliko, zlasti kadar vpletene osebe uživajo javni status. Kimora Lee Simmons, uveljavljena ustanoviteljica znamke Baby Phat in znana televizijska osebnost, se je nedavno odkrito odzvala na govorice in poročanja o romantičnem razmerju njene hčerke Aoki Lee Simmons z Vittoriom Assafom, priznanim gostincem, ki je kar 44 let starejši od Aoki. Ta tema je, kot poudarja sama Kimora, izjemno občutljiva, saj ne vpliva le na zasebno življenje posameznikov, temveč se prepleta z medijsko izpostavljenostjo in družbenimi normami. Kljub temu da so bili Kimorini odzivi sprva zadržani, je v podcastu Not Skinny But Not Fat podrobno opisala svoj šok in zaskrbljenost. Njeno izjavo je medijska hiša E! News povzela kot vpogled v družinsko dinamiko, kjer javnost igra pomembno vlogo pri določanju narave in hitrosti dogodkov. Primer te zgodbe ne izpostavlja le izzivov materinstva v javnem življenju, temveč tudi širše družbene debate o etiki odnosov z veliko starostno razliko, predvsem v luči morebitnega neravnotežja moči.

Na vprašanje, kaj si misli o veliki starostni razliki med hčerko in njenim partnerjem, je Kimora odgovorila z izrazito kritiko: Mislim, da je to predatorsko in nekako noro.". Omenila je tudi, da se nekateri javno znani moški vedno odločajo za mlajše partnerke. Poudarila je, da taka razmerja niso le izziv, temveč nosijo tveganje neravnotežja moči. Dodala je še, da je pomembno ne le kritizirati razmerje samo, temveč tudi prepoznati širše vzorce, ki lahko vodijo do takšnih predatorskih interakcij, in izpostavila problematiko ranljivosti mladih žensk.