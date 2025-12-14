Bibaleze.si
Tragično ali šokantno? Zvezdnica o hčerkinem razmerju s 44 let starejšim

B.R.
Svet slavnih 1
14. 12. 2025 02.01

Kimora Lee Simmons je odkrito spregovorila o zapletenem odzivu na razmerje svoje hčerke Aoki Lee z moškim, 44 let starejšim, pri čemer je izpostavila zapletenost in predatorske značilnosti tovrstnih zvez.

Aoki Lee Simmons
Kimora Lee Simmons s hčerkama
Kimora Lee Simmons s hčerkama FOTO: Profimedia

V javnosti je odjeknila zgodba, ki je povzročila precejšnje razburjenje in sprožila vprašanja o medosebnih odnosih z veliko starostno razliko, zlasti kadar vpletene osebe uživajo javni status. Kimora Lee Simmons, uveljavljena ustanoviteljica znamke Baby Phat in znana televizijska osebnost, se je nedavno odkrito odzvala na govorice in poročanja o romantičnem razmerju njene hčerke Aoki Lee Simmons z Vittoriom Assafom, priznanim gostincem, ki je kar 44 let starejši od Aoki. Ta tema je, kot poudarja sama Kimora, izjemno občutljiva, saj ne vpliva le na zasebno življenje posameznikov, temveč se prepleta z medijsko izpostavljenostjo in družbenimi normami. Kljub temu da so bili Kimorini odzivi sprva zadržani, je v podcastu Not Skinny But Not Fat podrobno opisala svoj šok in zaskrbljenost. Njeno izjavo je medijska hiša E! News povzela kot vpogled v družinsko dinamiko, kjer javnost igra pomembno vlogo pri določanju narave in hitrosti dogodkov. Primer te zgodbe ne izpostavlja le izzivov materinstva v javnem življenju, temveč tudi širše družbene debate o etiki odnosov z veliko starostno razliko, predvsem v luči morebitnega neravnotežja moči.

Na vprašanje, kaj si misli o veliki starostni razliki med hčerko in njenim partnerjem, je Kimora odgovorila z izrazito kritiko: Mislim, da je to predatorsko in nekako noro.". Omenila je tudi, da se nekateri javno znani moški vedno odločajo za mlajše partnerke. Poudarila je, da taka razmerja niso le izziv, temveč nosijo tveganje neravnotežja moči. Dodala je še, da je pomembno ne le kritizirati razmerje samo, temveč tudi prepoznati širše vzorce, ki lahko vodijo do takšnih predatorskih interakcij, in izpostavila problematiko ranljivosti mladih žensk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Romantična avantura med Aoki Lee Simmons in Vittoriom Assafom se je po poročanju medijev zaključila skoraj tako hitro, kot se je začela – po le nekaj tednih. Ta kratek, a burni 'moment' je po Kimorinih besedah pokazal, da ni šlo za resno razmerje. Viri so za People potrdili, da "Ne samo da je konec, to nikoli ni bila stvar. Aoki se uči navigirati svoje zasebno življenje v javnosti. In to je lahko težko.".

Zvezdnik čustveno: Upam, da moja hčerka ve, da so moja vrata zanjo vedno odprta
Preberi še
Zvezdnik čustveno: Upam, da moja hčerka ve, da so moja vrata zanjo vedno odprta

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Kimora Lee Simmons Aoki Lee Simmons Vittorio Assaf starostna razlika medijska pozornost predatorska razmerja starševstvo slavnih razmerje z veliko starostno razliko zvezdniško starševstvo
Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medusa 14. 12. 2025 11.15
No ,sedaj je v javnosti in javnost ima svoj pogled na njene perverznosti...
ODGOVORI
0 0
