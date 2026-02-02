Bibaleze.si
Mati jo je poskušala ubiti – zvezdnica je preživela in postala legenda

B.R.
Svet slavnih 0
02. 02. 2026 02.31

Kim Novak, ena najbolj legendarnih igralk Hollywooda, je svoje življenje začela v izjemno težkih okoliščinah. Že kot dojenčica je mati poskušala vzeti njeno življenje, kar je zaznamovalo njeno otroštvo. Kljub grozi in revščini je Novakova preživela ter si utrla pot do svetovne slave, s čimer je postala simbol vztrajnosti, poguma in neustavljivega duha.

Kim Novak

Kim Novak, rojena Marilyn Pauline Novak leta 1933 v Chicagu, je bila ena najbolj prepoznavnih hollywoodskih igralk zlate dobe kinematografije. Dokumentarni film Kim Novak's Vertigo, premierno prikazan na filmskem festivalu v Benetkah, je ponudil globoko osebno refleksijo o njenem življenju, vključno z zahtevnim otroštvom in življenjskimi izzivi, ki so jo oblikovali. Kot je poročal portal People, je dokumentarec razkril, da je igralka odraščala v revščini med veliko depresijo, v družini, ki se je borila za preživetje.

Kim Novak
Kim Novak FOTO: Profimedia

Zvezdnica je v dokumentarcu razkrila, da je njena mama poskušala preprečiti njeno rojstvo z iglami za pletenje, saj si družina ni mogla privoščiti še enega otroka. Po neuspelem poskusu abortusa jo je potem poskušala zadušiti z blazino, kar je pustilo posledice na njenem dihanju. Novakova je v intervjuju povedala: "Spominjam se, kako sem se borila, da bi dihala in ostala živa, in zmagala sem. Ostala sem živa. Preživela sem."

Čeprav so bile te izkušnje izjemno težke, je igralka poudarila, da njeno otroštvo ni bilo povsem brez lepih trenutkov. Kot so zapisali na spletni strani Independent, je imela kljub travmam tudi srečne trenutke z družino, ki so oblikovali njeno moč in vztrajnost.

Razkrila je tudi, da je bil njen oče pogosto stroga in zahtevna oseba, ki ni dobro izražala čustev, medtem ko je bila njena mati po besedah igralke spodbudna in zaščitniška figura. Mati ji je pogosto govorila, da je "kapitan svoje ladje", kar ji je pomagalo razviti občutek samostojnosti in odločnosti, ki ju je kasneje uporabila tako v življenju kot v filmski karieri.

Kim Novak je v petdesetih letih prejšnjega stoletja postala ena najbolj vidnih filmskih zvezd. Njena vloga v Hitchcockovem psihološkem trilerju Vertigo (1958) jo je zapisala v filmsko zgodovino, čeprav nikoli ni prejela oskarjeve nominacije.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Kim Novak hollywoodska igralka Vertigo preživetje težko otroštvo hollywood filmska legenda zlata doba kinematografije
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
