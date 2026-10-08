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Kim Kardashian ima več varušk kot otrok. Zdaj je razkrila, kako je videti njeno materinstvo

S.B.
Svet slavnih 0
08. 10. 2026 08.46

Kim Kardashian ima vse prej kot običajno družinsko življenje. 45-letna zvezdnica, podjetnica in mama štirih otrok je v iskrenem intervjuju razkrila, kako je videti organizacija njenega vsakdana in koliko ljudi ji pomaga pri skrbi za otroke.

Praznovnje je potekalo v krogu družine in prijateljev.
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Kim Kardashian, ki ima z nekdanjim možem Kanyejem Westom štiri otroke: 13-letno North, 10-letnega Sainta, osemletno Chicago in sedemletnega Psalma, je priznala, da ima pet varušk. Vendar pa niso vse hkrati prisotne.

Kot je pojasnila za The Times, je ena varuška vedno na delu, preostale štiri pa se izmenjujejo. Tako ima ves čas na voljo pomoč, ki jo potrebuje ob izjemno natrpanem urniku.

Številka je hitro pritegnila pozornost, saj ima Kim tako dejansko več varušk kot otrok.

Kim Kardashian
Kim KardashianFOTO: Profimedia

A zvezdnica želi poudariti, da pomoč pri varstvu še zdaleč ne pomeni, da je pri vzgoji odsotna. Prav nasprotno, pravi, da si prizadeva biti zelo prisotna v življenju svojih otrok.

"Vsak dan jih peljem v šolo in jih tudi poberem," je povedala. Zvečer naj bi skupaj večerjali, pred spanjem pa jim bere knjige.

Svoj način vzgoje je opisala kot nekakšno srednjo pot. "Mislim, da sem zmerno stroga mama," je povedala in dodala, da je zelo potrpežljiva in ljubeča. Otrokom tudi dovoli, da kdaj spijo pri njej, če si tega želijo.

Pet varušk, ena mama

Čeprav se marsikomu zdi pet varušk za štiri otroke ogromno, je pri Kiminem življenjskem slogu takšna pomoč razumljiva. Poleg materinstva vodi eno najbolj prepoznavnih modnih znamk na svetu, SKIMS, nadaljuje svojo pravno pot, snema televizijske in igralske projekte ter živi pod nenehnim drobnogledom javnosti.

Kljub pomoči varušk, pa se Kim trudi ohranjati družinsko rutino.

Večerja z otroki je zanjo pomemben del dneva, prav tako večerno branje. Otrokom želi biti na voljo tudi pri povsem običajnih stvareh, kot so odhodi v šolo in prihodi domov.

Posebej jo skrbi odraščanje otrok v središču pozornosti

Kim je spregovorila tudi o tem, kako težko je otrokom zagotoviti normalno otroštvo, ko odraščajo v eni najbolj znanih družin na svetu.

Priznala je, da jo skrbi, kako bo slava vplivala nanje. Pri snemanju resničnostnega šova The Kardashians zato poskušajo upoštevati želje vsakega otroka.

Mlajši otroci so sicer lahko prisotni, ko Kim snema, vendar jih praviloma ne vključujejo v zgodbe oddaje.

Pri najstarejši hčerki North je situacija nekoliko drugačna. 13-letnica se namreč vse bolj podaja v svet glasbe in drugih javnih projektov. Kim je priznala, da jo mora včasih celo nekoliko zadrževati, saj bi se North želela lotiti številnih projektov.

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Pri tem se mora dogovarjati tudi s Kanyejem Westom. Kot je povedala, sta pri hčerini glasbeni karieri danes bolje usklajena in skupaj odločata, katere priložnosti so zanjo primerne.

Kim tako kljub življenju, ki si ga brez pomoči varušk skorajda težko predstavljamo, poudarja, da ji je pomembno predvsem eno, da njeni otroci vedo, da je njihova mama prisotna.

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Vir: People

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