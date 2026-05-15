Takšen otroški rojstni dan lahko pripravi le ona

Resničnostna zvezdnica in podjetnica, Kim Kardashian, je delila fotografije in utrinke z zabave na svojem profilu na Instagramu, kjer je razkrila, da je bil prostor spremenjen v pravo Pokémon doživetje z velikimi dekoracijami, baloni in ikonami iz priljubljene franšize. Med najbolj opaznimi detajli so bili ogromni Pikachu elementi, motivi Pokémon žogic ter tematska dekoracija, ki je ustvarila igrivo in barvito vzdušje.

Družinsko praznovanje v znamenju Pokémonov

Psalm je na zabavi nosil črno majico s Pikachujem, skladno s tematiko pa so bili oblečeni tudi njegovi sorojenci. Hčerka Chicago je izbrala Pokémon majico, sin Saint pa preprostejši, a tematsko usklajen videz. Na praznovanju so bili prisotni tudi družinski člani in prijatelji, kar je še dodatno poudarilo, da gre za eno izmed tistih razkošnih Kardashianovih otroških zabav, ki pogosto pritegnejo veliko pozornosti javnosti in družbenih omrežij.

icon-expand Kim je razveselila svojega sina Psalma za 7. rojstni dan. FOTO: Profimedia

Pokémon kot družinska tradicija

Ljubezen do Pokémonov v družini ni nova, Kim je že večkrat pokazala, da z otroki rada odpira Pokémon kartice in jih vključuje v njihove proste aktivnosti. Tokratna zabava je bila zato nadaljevanje njihovega zanimanja za to priljubljeno franšizo.

icon-expand Praznovnje je potekalo v krogu družine in prijateljev. FOTO: Profimedia

Kim pogosto poudarja, da je materinstvo njena glavna prioriteta, kljub temu da vodi več podjetij in nastopa v resničnostnih šovih. Njeni otroci so pogosto del javnih dogodkov, družbenih omrežij in tematskih praznovanj, ki jih Kim organizira z veliko pozornosti do detajlov. Njen bivši partner in oče otrok, slavni raper, Kanye West pa je v preteklosti večkrat javno govoril o svoji vlogi očeta in želji, da bi bili njegovi otroci vzgojeni čim bolj "izven Hollywooda", kar je včasih povzročalo javno odmevne razlike v pogledih med bivšima partnerjema. Kljub ločitvi ostajata Kim in Kanye povezana prek otrok, ki so pogosto v središču medijske pozornosti zaradi statusa ene najbolj znanih družin v svetu zabave.