Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Takšen otroški rojstni dan lahko pripravi le ona

S.B.
Svet slavnih 0
15. 05. 2026 12.51

Kim Kardashian je svojemu najmlajšemu sinu Psalmu Westu pripravila razkošno praznovanje 7. rojstnega dne, ki je tokrat potekalo v znamenju priljubljene Pokémon tematike.

kim

Resničnostna zvezdnica in podjetnica, Kim Kardashian, je delila fotografije in utrinke z zabave na svojem profilu na Instagramu, kjer je razkrila, da je bil prostor spremenjen v pravo Pokémon doživetje z velikimi dekoracijami, baloni in ikonami iz priljubljene franšize. 

Med najbolj opaznimi detajli so bili ogromni Pikachu elementi, motivi Pokémon žogic ter tematska dekoracija, ki je ustvarila igrivo in barvito vzdušje.

Družinsko praznovanje v znamenju Pokémonov

Psalm je na zabavi nosil črno majico s Pikachujem, skladno s tematiko pa so bili oblečeni tudi njegovi sorojenci. Hčerka Chicago je izbrala Pokémon majico, sin Saint pa preprostejši, a tematsko usklajen videz.

Na praznovanju so bili prisotni tudi družinski člani in prijatelji, kar je še dodatno poudarilo, da gre za eno izmed tistih razkošnih Kardashianovih otroških zabav, ki pogosto pritegnejo veliko pozornosti javnosti in družbenih omrežij.

Kim je razveselila svojega sina Psalma za 7. rojstni dan.
Kim je razveselila svojega sina Psalma za 7. rojstni dan.FOTO: Profimedia

Pokémon kot družinska tradicija

Ljubezen do Pokémonov v družini ni nova, Kim je že večkrat pokazala, da z otroki rada odpira Pokémon kartice in jih vključuje v njihove proste aktivnosti. Tokratna zabava je bila zato nadaljevanje njihovega zanimanja za to priljubljeno franšizo.

Praznovnje je potekalo v krogu družine in prijateljev.
Praznovnje je potekalo v krogu družine in prijateljev.FOTO: Profimedia

Kim pogosto poudarja, da je materinstvo njena glavna prioriteta, kljub temu da vodi več podjetij in nastopa v resničnostnih šovih. Njeni otroci so pogosto del javnih dogodkov, družbenih omrežij in tematskih praznovanj, ki jih Kim organizira z veliko pozornosti do detajlov.

Njen bivši partner in oče otrok, slavni raper, Kanye West pa je v preteklosti večkrat javno govoril o svoji vlogi očeta in želji, da bi bili njegovi otroci vzgojeni čim bolj "izven Hollywooda", kar je včasih povzročalo javno odmevne razlike v pogledih med bivšima partnerjema.

Kljub ločitvi ostajata Kim in Kanye povezana prek otrok, ki so pogosto v središču medijske pozornosti zaradi statusa ene najbolj znanih družin v svetu zabave.

Zaradi njega otroci živijo v strahu
Preberi še
Zaradi njega otroci živijo v strahu
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Preberi še
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Kim Kardashian se je odzvala na kontroverzni videoposnetek svoje hčerke
Preberi še
Kim Kardashian se je odzvala na kontroverzni videoposnetek svoje hčerke

Vir: people.com

Kim Kardashian otroški rojstni dan Pokémon Psalm West družinska praznovanja
Prejšnji članek
Svet slavnih

Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo

Naslednji članek
Svet slavnih

Trenutek, ki je zasenčil vse ostalo v Cannesu

24ur.com Sin Kim Kardashian rojstni dan praznoval z razkošno zabavo
24ur.com Nicki Minaj sinov rojstni dan praznovala v družbi Minionov
24ur.com Kim Kardashian otrokom za vsak rojstni dan napiše pismo
24ur.com Družina Kopitar praznovala rojstni dan psička: Vse najboljše, Gustl!
24ur.com Heidi Klum 51. rojstni dan praznovala v krogu družine
Bibaleze.si Razkošna praznovanja rojstnih dni pri družini Džeko
24ur.com Jennifer Lopez svoja otroka za 16. rojstni dan peljala na Japonsko
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1707