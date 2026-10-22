Modri lasje, pirsingi in črna oblačila: Kim za noč čarovnic posnemala North

Kim je fotografije in posnetke svoje preobrazbe objavila na Instagramu, ob njih pa zapisala: "Halloween 2026." Za kostum je izbrala črno majico z motivom lobanje, črtasto majico z dolgimi rokavi, plisirano minikrilo in izrazite športne copate. Največ pozornosti pa so pritegnili dolgi modro-turkizni lasje, temnejše ličenje, opazni dodatki in umetni pirsingi na obrazu ter rokah, s katerimi je posnemala slog svoje 13-letne hčerke. Kim je poustvarila celo Northine značilne poze, zato je bila preobrazba še prepričljivejša. Številni oboževalci so v komentarjih priznali, da so morali fotografije pogledati še enkrat, da so ugotovili, da na njih ni North, temveč njena mama. "Mislila sem, da je to North," je zapisala ena od sledilk, drugi pa je dodal, da je Kim s kostumom zadela prav vse podrobnosti. Nekateri so jo razglasili celo za najbolj kul mamo.

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North je bila zaradi svojega sloga že večkrat tarča kritik

Kimina izbira kostuma ni naključna. North je v zadnjih mesecih veliko pozornosti pritegnila s svojim alternativnim videzom, modrimi lasmi, temnimi oblačili, zobnimi okraski in pirsingi. Njen slog je med uporabniki družbenih omrežij sprožil številne razprave, nekateri pa so šli tako daleč, da so njen videz označili za "demonskega". Prav zaradi takšnih komentarjev sta se Kim in North pred kratkim skupaj oglasili med prenosom v živo na TikToku. Najstnica je kritikom jasno odgovorila, naj je ne sodijo zgolj po videzu. "Nehajte govoriti, da sem demonska. Samo zato, ker se rada tako oblačim, še ne pomeni, da sem takšna. Ne sodite knjige po platnicah," je sporočila North. Kim jo je pri tem podprla in pojasnila, da ljudje takšne zaključke pogosto sprejemajo zaradi črnih zobnih okraskov in pirsingov. North pa je poudarila, da ne razume, zakaj bi morali njen osebni slog povezovati z nečim zloveščim.

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"To ni zaradi ločitve mojih staršev"

Med razpravo se je North odzvala tudi na namigovanja, da naj bi se njen slog spremenil zaradi ločitve staršev, Kim Kardashian in raperja Kanyeja Westa, ki sta se razšla leta 2021, ločitev pa je bila dokončno urejena leta 2022. "Torej ne morete govoriti, od kod izvira moj slog, ali spraševati, ali je posledica ločitve. Ne, kraljica," je odločno odgovorila kritikom. Kim je ob tem pojasnila, da je bila North nad pirsingi navdušena že kot majhna deklica. Spomnila se je, da je že ob prihodu v vrtec uporabljala umetne pirsinge na obrveh in si želela tudi prebadanja nosnega pretina. To pa ne pomeni, da ji mama dovoli vse. Kim je pojasnila, da ima North določene omejitve in da ji pravega pirsinga na nosnem korenu, ki si ga želi, za zdaj ne dovoli. North je v pogovoru za revijo Dazed sicer povedala, da ji pirsingi pomagajo izražati lastno osebnost.

Kim hčerki dovoljuje, da razvija svoj slog

Kim je že večkrat poudarila, da želi North omogočiti, da raziskuje svojo ustvarjalnost in osebni slog. Vendar to ne pomeni, da pri vzgoji nima pravil. Kot je pojasnila v pogovoru v podkastu svoje sestre Khloé, ima North veliko omejitev, pri oblačenju in izražanju osebnosti pa ji želi pustiti nekaj več svobode. "Resnično je takšna, kot je, in vedno je bila. To spodbujam," je povedala Kim. North se poleg mode zanima tudi za glasbo. Maja letos je izdala svoj prvenec, glasbeni projekt N0rth4evr, in vse bolj gradi lastno javno podobo.