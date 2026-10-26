Hamilton razkril, kaj je podaril njenim otrokom

Sedemkratni svetovni prvak formule 1 Lewis Hamilton je med dogodkom pred dirko za veliko nagrado ZDA v Austinu v Teksasu spregovoril tudi o odnosu s štirimi otroki svoje partnerke Kim Kardashian. "Rad preživljam čas z otroki svoje partnerke. Ima jih štiri, tako da se lahko igram s temi otroki," je povedal dirkač in dodal, da jim je letos podaril psa. Halo je tako postal nov družinski član.

Ljubezen do otrok in poseben štirinožni prijatelj

Kim Kardashian ima z nekdanjim možem, raperjem Kanyejem Westom, štiri otroke: North, Sainta, Chicago in Psalma. Hamilton je zdaj razkril, da mu druženje z njimi prinaša veliko veselja. Družina je zlatega prinašalca Halo javnosti pokazala že pred nekaj meseci. Kim je med poletnim oddihom ob jezeru na družbenih omrežjih objavila fotografijo, na kateri crklja kosmatega ljubljenčka. Tudi Hamilton je pozneje delil utrinek s psom, ki je očitno hitro našel svoje mesto v družini. Darilo ima morda za dirkača še poseben pomen. Hamilton je bil namreč zelo navezan na svojega psa Roscoeja, angleškega buldoga, ki je poginil leta 2025. O svojem štirinožnem prijatelju je večkrat javno spregovoril, njegova izguba pa ga je močno prizadela.

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Kim Kardashian je pri uvajanju novega partnerja v družino previdna

Razmerje med Kim in Hamiltonom je v zadnjem obdobju pritegnilo veliko pozornosti. Čeprav sta oba svetovno znana, o svoji zvezi ne razkrivata veliko podrobnosti. Kardashianova ima za seboj zakon s Kanyejem Westom, od katerega se je ločila leta 2022. V preteklosti je poudarila, da sta ji bila po razhodu pomembna predvsem čas zase in skrb za otroke. Po poročanju ameriških medijev je bila pri tem, komu dovoli, da se približa njenim otrokom, zelo previdna. Dejstvo, da Hamilton z njimi preživlja čas in je postal del njihovih družinskih dejavnosti, zato vzbuja zanimanje javnosti. Par je bil skupaj z otroki opažen tudi med družinskimi izleti in počitnicami. Kljub temu se zdi, da želita Kim in Lewis večji del zasebnega življenja ohraniti zase.