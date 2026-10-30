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Kim Kardashian iskreno o težavnem obdobju s hčerko: "Bilo je veliko jeze ..."

S.B.
Svet slavnih 0
30. 10. 2026 02.30

Kim Kardashian je v zadnjih letih večkrat spregovorila o izzivih materinstva po ločitvi od raperja Kanyeja Westa. Zdaj je v novi biografiji Citizen Kim: The Woman Who Created the Future razkrila še bolj osebno plat družinskega življenja. Ko je njena najstarejša hčerka North odraščala in se soočala z disleksijo, hkrati pa je družina prestajala velike spremembe zaradi ločitve, je Kim težko razumela njeno vedenje in močna čustva. Priznala je, da ni vedno vedela, kako naj se odzove.

kim kardashian
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"Ugotovili smo, da ima North disleksijo, poleg vsega tega pa se je soočala še z vsem, povezanim z ločitvijo. Bilo je veliko vedenja, ki ga nisem razumela, veliko jeze, s katero se nisem znala spopasti," je priznala Kim.

Hčerina disleksija in družinske spremembe so prinesle nove izzive

North West je najstarejša od štirih otrok, ki jih ima Kim z nekdanjim možem Kanyejem Westom. Par ima poleg nje še Sainta, Chicago in Psalma. Kim je zahtevo za ločitev vložila leta 2021, njun zakon pa je bil uradno zaključen leta 2022.

Ločitev je pomenila veliko spremembo za vso družino, tudi za otroke, ki so se morali prilagoditi novim okoliščinam. Kim je že pred tem priznala, da je bila North v nekem obdobju približno leto dni jezna nanjo. V oddaji The Kardashians je sestri Kourtney Kardashian povedala, da se je njun odnos sčasoma močno izboljšal.

"Mislim, da je bilo vse to zaradi ločitve," je takrat dejala Kim in opisala, kako jo je presenetilo, ko ji je hčerka začela pogosteje izražati ljubezen in ji govoriti, da je najboljša mama.

Poiskala je pomoč, da bi bolje razumela hčerko

Kim je v preteklosti že odkrito govorila o tem, da se tudi sama pri vzgoji včasih počuti nemočno. V intervjuju za britansko izdajo revije GQ je razkrila, da se o starševskih vprašanjih posvetuje s terapevtom, specializiranim za otroško psihologijo, pri katerem išče nasvete za vzgojo.

Želela se je naučiti bolje razumeti hčerine potrebe in se ustrezneje odzivati na njena čustva. Namesto da bi pred javnostjo skrivala dejstvo, da ji je bilo v določenih trenutkih težko, je priznala, da ni vedno vedela, kaj storiti.

Vzgoja ni vedno preprosta, še posebej kadar se otrok hkrati spopada z učnimi izzivi, družinskimi spremembami in močnimi čustvi.

North je o disleksiji spregovorila tudi sama

O hčerini disleksiji je javnost izvedela oktobra 2023, ko je North med prenosom v živo na skupnem profilu na TikToku sama povedala, da ima to učno težavo.

"Ljudje, imam disleksijo. Ali sploh veste, kaj je to?" je takrat dejala.

Kim je bila nad razkritjem nekoliko presenečena in jo je opozorila, da javno razkriva osebne informacije, o katerih sama ne govori. Pozneje je tudi sama podprla starše otrok z disleksijo in drugimi učnimi posebnostmi ter jim sporočila, da niso sami.

Poudarila je tudi, da želi, da bi starši, ki se soočajo s podobnimi izzivi, vedeli, da se lahko stvari izboljšajo.

Tudi znani starši se učijo skupaj z otroki

Kim je vajena, da javnost spremlja njeno življenje, toda družinski izzivi so področje, na katerem se tudi sama še vedno uči. 

Včasih otrok ne zna povedati, da ga nekaj skrbi, da se počuti nerazumljenega ali da ga spremembe v družini obremenjujejo. Takrat lahko pomaga potrpežljiv pogovor, prilagojena podpora in, kadar je potrebno, tudi strokovna pomoč. Pomembno je, da smo pripravljeni poslušati, se učiti in poiskati pomoč, ko je nečesa preveč.

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Vir: Page Six, British GQ

Kim Kardashian North West disleksija ločitev in otroci vzgoja in družinski izzivi
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